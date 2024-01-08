Primde 60-180 gün kıstası açıklandı! Emekliliğe 1 kala 10-15 yılla piyangoyu kazanacaklar! 1981 yılına dikkat! 18 yaş altı sigortalılar, staj süreleri...

1 Emeklilik sistemi, bireylerin çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlerle belirlenen bir yapıya sahiptir. Özellikle genç yaşlarda başlanan iş hayatı, emeklilik sürecini etkileyebilecek önemli bir faktördür. Ancak, genç yaşlarda yatırılan primlerin emeklilik sürecinde nasıl değerlendirildiği konusu birçok kişi tarafından anlaşılamamaktadır.

2 Milyonlarca çalışanın hayali iyi bir aylıkla emekli olup rahat bir ömür sürmek olup, bunun için sigorta kollarına göre kritik ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. Emeklilik aylığı hesabı memur, işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Aylığı, çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor.