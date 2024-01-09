Emekliye %44 kök zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağ-Kur, Tarım emeklisine %11.67 Refah Payı ilavesi şekillendi! 5.4 puanlık fark...

1 Son dakika gelişmelerine göre, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli zam oranları belirlendi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %37,57 olarak kesinleşti. Bu durum, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkı 11,68 puan daha artırdı. Bu kapsamda emekliye ek zam için çalışmalar başladı. Peki, refah payı eklenecek mi? İşte detaylar...

2 Enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkan emekli işçi, çiftçi ve esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle olan 11.68 puanlık farkı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi. Emekliye refah payı ne kadar olacak? | VİDEO