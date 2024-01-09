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Emekliye %44 kök zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağ-Kur, Tarım emeklisine %11.67 Refah Payı ilavesi şekillendi! 5.4 puanlık fark...

Emeklilere seyyanen yerine oransal artışın öne çıktığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 44-45 arası refah payı zam oranına hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Meclis'e sevk edilecek yasal değişiklikle emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam sürecinde, ödemelerin 16 Ocak'tan önce yapılmaması ve aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 06:28 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:11
Emekliye %44 kök zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağ-Kur, Tarım emeklisine %11.67 Refah Payı ilavesi şekillendi! 5.4 puanlık fark... 1

Son dakika gelişmelerine göre, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli zam oranları belirlendi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %37,57 olarak kesinleşti. Bu durum, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkı 11,68 puan daha artırdı. Bu kapsamda emekliye ek zam için çalışmalar başladı. Peki, refah payı eklenecek mi? İşte detaylar...

Emekliye %44 kök zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağ-Kur, Tarım emeklisine %11.67 Refah Payı ilavesi şekillendi! 5.4 puanlık fark... 2

Enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkan emekli işçi, çiftçi ve esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle olan 11.68 puanlık farkı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.

Emekliye refah payı ne kadar olacak? | VİDEO

Emekliye %44 kök zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağ-Kur, Tarım emeklisine %11.67 Refah Payı ilavesi şekillendi! 5.4 puanlık fark... 3

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.

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