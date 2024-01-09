Emekliye %44 kök zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağ-Kur, Tarım emeklisine %11.67 Refah Payı ilavesi şekillendi! 5.4 puanlık fark...

Son dakika gelişmelerine göre, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli zam oranları belirlendi. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %37,57 olarak kesinleşti. Bu durum, memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki farkı 11,68 puan daha artırdı. Bu kapsamda emekliye ek zam için çalışmalar başladı. Peki, refah payı eklenecek mi? İşte detaylar...
Enflasyon zammı yüzde 37.57 çıkan emekli işçi, çiftçi ve esnafa refah payı verilmesi için hazırlıklarda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, memur emeklileriyle olan 11.68 puanlık farkı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi.
▶️ En düşük emekli maaşı kaç liraya yükselecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.