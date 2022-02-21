Prim ve hizmet süresi dolan 950 bin kişiye emeklilik + maaş geliyor! EYT'liye Meclis yolu: 49-50-52 yaşında emeklilik var mı? Yaşa Takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeler 3600 ek göstergeden sonra yeniden gündeme geldi. Yaşa Takılanlar için kapsam belirlenerek emeklilik hesaplamaları yapılacak. Emeklilikte yaş şartı dışında diğer koşulları yerine getiren sigortalılar yeni yasa gelirse emekli maaşına kavuşabilecek. EYT için tarih ve prim öne çıkacak. Çalışmanın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekli. Bunların yanı sıra yapılan çalışmalar neticesinde EYT'lilerin hangi şartlarda yararlanacağı belirlenirken işin mali yönüne de bakılacak.Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişme bugün Meclis'te mi 2022? EYT son durum nedir? İşte akıldaki soru işaretlerini giderecek bilgiler...