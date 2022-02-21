18 yaşına basan herkese 2.354 TL- 15.000 TL arası karşılıksız destek! PTT'ye gidip hemen alabilirsiniz! 5 yıl şartına dikkat!

EVDE BAKIM MAAŞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.