18 yaşına basan herkese 2.354 TL- 15.000 TL arası karşılıksız destek! PTT'ye gidip hemen alabilirsiniz! 5 yıl şartına dikkat!
Devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardımlar 2022 yılında da devam ediyor. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren haber geldi. Ödemelere zam geldi. Başvuranlar gerekli şartları taşıması durumunda her ay almaya hak kazanacak. Yeni yılla beraber ödeme miktarı 2.354 TL'ye yükseldi. Yaşlı, engelli, hasta, çalışan pek çok kişi yararlanıyor. Devlet destekleri 2022'de artarak devam ediyor. Yüzde 33 zam yapıldı. İhtiyaç sahibi yaşlı, hasta, engelli, kadın çalışanlamış olur talepte bulunmaları durumunda devlet tarafınca destekleyici ödemeler alıyor. 65 yaş ve üzerinde olan kişilere hiçbir güvencesi olmayanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. Bu aylık yüzde 33 artarak 1084 liraya yükseldi. Hak sahibi olan vatandaşlar başvurularının kabul edilmesinin hemen ardından PTT veya banka şubeleri üzerinden direkt ödemelere kavuşuyor. İşte devlet tarafından sağlanan yardımlar...
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşa birçok alanda maddi yardım yapılıyor. Asgari ücret zammının ardından yeni yılda devlet destek ödemeleri de artışa geçti. Bu yardımlar devlet kurumları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca tahsil edilmektedir. Bunlar arasında; çeyiz parası, elektrik ve doğal gaz yardımı, iş göremezlik ödemesi, kira yardımı, cenaze yardım parası, doğum izni ve süt parası, evde bakım maaşı gibi birçok kapsamlı destek yer alıyor. Hak sahibi olan vatandaşlar başvurularının kabul edilmesinin hemen ardından PTT veya banka şubeleri üzerinden direkt ödemelere kavuşuyor. Haberimiz içerisinde maddi destek ödemelerine ilişkin detaylara yer verdik. İşte merak edilenler...
DOĞAL GAZ YARDIMI
Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.
EVDE BAKIM MAAŞI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.
Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti.
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ
Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.