Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL'ye çıkacak!

Emekli ve memurları ilgilendiren haber geldi. Ek gösterge için çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantı 16 Mart'ta yapılacakken birçok sorunun yanıtı aranıyor. İlk buluşmanın arkasından teknik çalışmalar üzerinde durulacak. Kamuda tüm unvanlar gözden geçirilirken, gelirler de artacak. Memurların maaşını, ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak düzenlemelerden emekliye ayrılmış olan kişilerin de yararlanması bekleniyor. Böylece emekli olan memurların maaşlarında da artış sağlanacak. Son olarak, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini istedi. Peki, 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? 3600 ek gösterge emekli aylıklarını yükseltecek mi? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte detaylar...