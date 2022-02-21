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Haberler Ekonomi Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL'ye çıkacak!

Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL'ye çıkacak!

Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini talep etti. Ergün, Ergün, 3600 ek göstergenin memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğunu belirterek, ek gösterge rakamı yükseldikçe emekli aylığı ve ikramiyesinin de yükseldiğini vurguladı. Peki, 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? İşte merak edilenler!

21.02.2022 09:23 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:23
Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL’ye çıkacak!

Emekli ve memurları ilgilendiren haber geldi. Ek gösterge için çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantı 16 Mart'ta yapılacakken birçok sorunun yanıtı aranıyor. İlk buluşmanın arkasından teknik çalışmalar üzerinde durulacak. Kamuda tüm unvanlar gözden geçirilirken, gelirler de artacak. Memurların maaşını, ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak düzenlemelerden emekliye ayrılmış olan kişilerin de yararlanması bekleniyor. Böylece emekli olan memurların maaşlarında da artış sağlanacak. Son olarak, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini istedi. Peki, 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? 3600 ek gösterge emekli aylıklarını yükseltecek mi? Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? İşte detaylar...

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Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL’ye çıkacak!

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. Alternatif taslaklara göre tüm unvanlar değerlendirilip hiyerarşik yapıya göre ek göstergeler artacak. Memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek.

Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL’ye çıkacak!

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında şunları söyledi:

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı.

Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL’ye çıkacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı.

Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL’ye çıkacak!

Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleşecek.

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