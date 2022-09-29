Prim, sigorta, yaş tenzili, 3,5 yıl kuralı, maaş şartı... EYT Türkiye modelinde 7 teknik çalışma! İşte 2023 EYT emeklilik takvimi

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar neredeyse bitmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili son gelişmeleri duyurdu. Bilgin ifadelerinde, çalışmanının son aşamada olduğunu ve Aralık ayında bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Teknik çalışmaların içeriğinde EYT'lilerin emeklilik şartları yer alıyor ve bu noktada 7 önemli başlık önümüze çıkıyor. Peki, EYT'de emekli aylıkları nasıl hesaplanacak? Emeklilik işlemleri ne zaman başlayacak? EYT'ye yaş sınırı getirilecek mi? İşte tüm merak edilenler!