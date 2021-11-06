Prim ödeyen ve emekli olamayanların parası anında hesaba yatıyor! Milyonlarca kadın ve erkeğe toplu para iadesi!

SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara primlerini geri ödüyor. İşte SGK'dan toplu para alabilmek amacıyla sağlanması gereken o koşullar; Emekli olamayan vatandaşlara sağlanan desteklerden bir tanesi de toplu para iadesi. SGK bu alanda vatandaşlara lüzumlu koşulları sağlamaları halinde ödenmiş prim paralarını geri iade ediyor. Sizde bu küme amacıyla da yer alıyorsanız bu hale yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile müracaatta bulunabilir burada size verilebilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.