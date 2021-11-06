Prim ödeyen ve emekli olamayanların parası anında hesaba yatıyor! Milyonlarca kadın ve erkeğe toplu para iadesi!
Emekli olamayan bayan ve erkeklere SGK'dan toplu para iadesi son derece merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK doğrultusundan oluşturulan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları amacıyla değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına karşın emekli olmak amacıyla aranılan prim günü miktarını dolduramayan vatandaşlara yönelik olarak oluşturulan bir işlemdir.
SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara primlerini geri ödüyor. İşte SGK'dan toplu para alabilmek amacıyla sağlanması gereken o koşullar; Emekli olamayan vatandaşlara sağlanan desteklerden bir tanesi de toplu para iadesi. SGK bu alanda vatandaşlara lüzumlu koşulları sağlamaları halinde ödenmiş prim paralarını geri iade ediyor. Sizde bu küme amacıyla da yer alıyorsanız bu hale yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile müracaatta bulunabilir burada size verilebilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
SGK TOPLU PARA İADESİ
Çalışma yaşamı amacıyla da yer alan kadınlar ve erkekler yaşlılıklarında emekli olabilmek amacıyla mevzuatta yer alan 3 temel koşulu aynı anda yerine getirmek zorundalar. Vatandaşlar ilk önce çalışma başlangıcı, ilk başlangıç tarihi ve bunun gibi çoğu koşula bağlı olarak değişen SGK Prim ödemesi koşulunu sağlamak zorundalar.
SGK prim ödemesinin koşulunun beraberinde çalışanların belirli bir çalışma gün koşuluna da haiz olmaları gerekiyor. Son dönemlerde sık sık konuşulan son koşul ise yaş koşulu. Yine birtakım etmenlere bağlı olarak değişen bu koşulun da sağlanması halinde emeklilik hakkı elde ediliyor.
NE KADAR ÖDEME YAPILIR?
SGK doğrultusundan talep edilen bu koşulların sağlanmaması halinde ise toplu para iadesi alabilmek mümkün. SGK toplu para iadesine dair açıklamasında çalışanların gün ve yaş koşulunu tamamlamış olmaları, prim eksiği yüzünden emekli olamamaları halinde toplu ödeme yapıldığını duyurdu.
Bu ödemeler güncel tutarlarla yapılır ve alınan maaş ile sağlanan sağlık hizmetleri hesaplamaları ardından şahsa özel belirlenir. SGK'dan toplu para iadesi alabilmek amacıyla ise vatandaşların SGK'ya yazılı müracaatta bulunması gerekiyor.