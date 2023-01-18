17 Ocak 2023 A101 güncel aktüel kataloğu tam LİSTE! 100'lüsü 32,95'e satışta! Yudum Ayçiçek yağı, elektronik eşya, mobilya...

A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 17 Ocak ayrı, 19 Ocak ayrı ayrı katalog paylaşıldı. 17-20 Ocak arasında 10 TL üzeri alışverişte Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Hepsi 1 Arada 36'lı 69,95'e, Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz 100'lüsü 32,95'e düşüyor. 19 Ocak'tan itibaren ise ayçiçek yağı, elektronik ve çeyiz ürünleri ile beyaz eşyada indirim başlıyor. İşte A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!