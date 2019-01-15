'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu
Emekli maaşı bağlanıp sonradan 'prim günün eksik' diye maaşı kesilenlerin sorunu çözüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerini geri istediği emeklilere Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) müjdeli haber geldi, 500 bin kişinin yüzü güldü. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
15 Ocak 2019 Salı, 23:49:54 Güncelleme: 07:59:01
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