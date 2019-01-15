'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin lirayı geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyeti için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi.