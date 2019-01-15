'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

Emekli maaşı bağlanıp sonradan 'prim günün eksik' diye maaşı kesilenlerin sorunu çözüldü. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerini geri istediği emeklilere Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) müjdeli haber geldi, 500 bin kişinin yüzü güldü. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

15 Ocak 2019 Salı, 23:49:54 Güncelleme: 07:59:01
'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

Emekli maaşı bağlanıp sonradan 'prim günü eksik' diye maaşı kesilenlere iyi haber geldi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Başdenetçi Şeref Malkoç, Mustafa Demirci adlı vatandaş için verdikleri emsal kararla 500 bin emeklinin maaşının kurtulduğunu söyledi.

'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 'Prim günün eksik' diye maaşını kesip, bu süre içinde verilen maaş ve sağlık giderlerinin karşılığı olarak 109 bin lirayı geri istediği 20 yıllık emekli Mustafa Demirci'nin (75), mağduriyeti için Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), devreye girdi.

'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

Demirci'nin mağduriyeti giderilip, maaşı yeniden bağlandı. Üstelik benzer sorunu olan 500 bin kişinin yüzü güldü.

'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

'KENDİ HATALARI'
Başdenetçi Malkoç, Mustafa Demirci'nin 1997'de emekli olduğunu, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten kalan prim borcu olduğununun kendisine bildirildiğini aktardı.

'Prim günün eksik' diye maaşı kesilen emeklilere müjde | KDK o soruna çözüm buldu

SGK'nın "Hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde" yazısı üzerine Demirci'nin KDK'ya başvurduğunu anlatan Malkoç, dostane çözüm sağlandığını ve kesilen maaşının yeniden bağlandığını söyledi.

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