3600 ek göstergede son dakika gelişmesi: 3600 ek göstergede son durum ne? Cumhurbaşkanlığı açıkladı
3600 ek göstergede son durum ne? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi Başkan Erdoğan tarafından açıklanan memura 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan da dün akşam 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? 3600ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Memur ve memur emeklileri uzun süredir 3600 ek gösterge ile ilgili son durumu merak ediyor. Memur-Sen ve diğer sendikalar düzenlemenin bir an önce çıkarılmasını beklerken, hükümet yetkililerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. 3600 ek gösterge ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda artış yaşanması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan da 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklama geldi. 3600 ek gösterge ile ilgili 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen yanıtlar...
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.
Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.
"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:
"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."