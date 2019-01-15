Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları

Kredi kartı sorunu yaşayan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle rahat bir nefes aldı. Yapılandırma ile milyonlarca tüketici dertlerinden kurtulacak. Peki, 'kredi kartı yapılandırma projesi' tüketicilere neler kazandıracak? Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartı borç yapılandırma projesiyle ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...

15 Ocak 2019 Salı, 23:13:34 Güncelleme: 07:59:24
Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları

Kredi kartı sorunu 2001 krizinden bu yana bizim gündemimizde. O tarihlerle yüzde 400'leri bulan temerrüt faizleriyle borçlar ödenemez hale getirilmiş, insanların ceketleri bile banka avukatları tarafından haczedilmişti.

Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları

AK Parti hükümetleri döneminde öncelikle faizlerin düşürüldüğü yapılandırmalar ile vatandaş borç batağından kurtarıldı. Kredi kartı faizleri aşağılara çekildi, temerrüt zulmü bitirildi. Ardından yapısal bazı tedbirler geldi...

Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları

Asgari ödeme tutarı için belirlenen yüzde 10'luk oran 35-40'lara çekilerek vatandaşın faiz batağına saplanmasının bir nebze önüne geçildi.

Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları

Maaşa göre limit belirlendi ve herkesin kart alması önlendi. Bankalar meydanlarda stant açıp kart dağıtıyordu. Cüzdandaki tüm kartların limitinin tek bir rakam olarak belirlenmesi sağlandı.

Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları

Tedbirler kredi kartındaki sorunu büyük ölçüde yok etti. Ancak bilinçsiz kullanma devam etti. Biz hâlâ kredi kartını 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ettiğimiz için de borç sarmalının içine düşüyoruz.

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