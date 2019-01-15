Kredi kartı yapılandırma projesi tüketicilere neler kazandıracak? | Banka borcundan kurtulmanın yolları
Kredi kartı sorunu yaşayan vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın müjdesiyle rahat bir nefes aldı. Yapılandırma ile milyonlarca tüketici dertlerinden kurtulacak. Peki, 'kredi kartı yapılandırma projesi' tüketicilere neler kazandıracak? Kredi kartı kullanırken nelere dikkat edilmeli? Kredi kartı borç yapılandırma projesiyle ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...
15 Ocak 2019 Salı, 23:13:34 Güncelleme: 07:59:24
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