Prim eşitlemesiyle %70 ZAM! EYT'de maaş farkı kalkacak! Tüm EYT'lilere en az 6 bin TL taban maaş geliyor! 4A,4B,4C 1997-1998-1999-2000 ve sonrası sigorta girişliler...
Milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin detayalrını merak ediyor ve kendilerine emeklilik yolunun açılmasını merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT düzenlemesi ile ilgili olarak yaptığı son açıklamasında prim eşitlemesi yapılacağını söylemişti. Bu açıklamayla birlikte prim eşitlemesinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, EYT'de prim nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler sıkı takipte. Milyonları ilgilendiren düzenlemede yeni adımlar atılmaya devam ediliyor. Çoğu kişi EYT düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor ve maaş hesabı hakkında araştırmalar yapıyor. EYT'nin ardından yeni bir düzenleme daha beklentiler arasında. Bu düzenlemeyle; 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 senesi sonrası emekli olanların maaş farkının ortadan kalkması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak emeklilik sisteminde Bağ-Kur ile SSK arasındaki prim farkının giderileceğini açıkladı. İşte tüm detaylar... (Yaşa Takılanlar 1 Saat Önce Son Dakika)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tek formül üzerinde çalışıldığını belirterek, düzenleme için aralık ayına işaret ediyor. Nisan 2022 itibarıyla SGK'ya kayıtlı 4/A (SSK) kapsamında 16 milyon, 4/B (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon sigortalı bulunuyor. 19.7 milyon sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonunun EYT sorunu yaşadığı öngörülüyor.