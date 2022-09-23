ASGARİ ÜCRET 8 BİN TL mi olacak? 2023 Asgari ücret zammında bomba detay! Milyonların beli doğrulacak! En az %55...
Milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. Ocak 2022'de asgari ücrete rekor zam yapılmış, çalışanın maaşı yüzde 50 artmıştı. 2022'de 4 bin 253 lira olan asgari ücrete haziran ayında bir zam daha yapıldı. Yıl sonu yaklaşırken vatandaşlar 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Hükümetten zam açıklamaları geliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yurttaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" cümlelerini anımsatan Bakan Bilgin, "Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık. Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" diye konuştu.
'ASIL ZAM YIL SONUNDA'
Asgari ücrete yapılan ek zamma dikkat çeken Nayır, "Yıl ortası yapılan zam 6 yılın ardından yapılan bir zamdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bunun bir ara zam olduğunu, asıl artışın yıl sonunda asgari ücret komisyonun işçi ve iş veren tarafıyla yapacağı çalışmalarla belirleneceğini belirtti." dedi. Zam beklentisi ile ilgili konuşan Mert Nayır, "Enflasyonun ağustos ayı itibarı ile yüzde 80 olması, yıl sonuna doğru düşüş göstermesi beklentilerinin yanında pazar enflasyonun halen yüksek olması asgari ücrette ki beklentileri artırıyor." ifadelerini kullandı.
Hem asgari ücretle çalışanlar hem de daha yüksek maaş alanlar asgari ücret artışını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Nayır, "Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ocak ayında yüzde 51 temmuzda yüzde 30 zam yapılmıştı. Ankara kulislerinde özellikle işçi sendikalarının en az yüzde 60 ile masaya oturması bekleniyor.
'ARALIK AYI GELİYOR, YENİDEN DURUM DEĞERLENDİRİLECEK'
Enflasyonla mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Bilgin, "Bu yetmedi. Enflasyonun tahribatı devam edince yüzde 30'luk bir artış daha yaptık. Matematiksel olarak yüzde 80 oranında bir asgari ücret artışı yaptık. Aralık ayı geliyor.