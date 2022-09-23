ASGARİ ÜCRET 8 BİN TL mi olacak? 2023 Asgari ücret zammında bomba detay! Milyonların beli doğrulacak! En az %55...

'ASIL ZAM YIL SONUNDA'

Asgari ücrete yapılan ek zamma dikkat çeken Nayır, "Yıl ortası yapılan zam 6 yılın ardından yapılan bir zamdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bunun bir ara zam olduğunu, asıl artışın yıl sonunda asgari ücret komisyonun işçi ve iş veren tarafıyla yapacağı çalışmalarla belirleneceğini belirtti." dedi. Zam beklentisi ile ilgili konuşan Mert Nayır, "Enflasyonun ağustos ayı itibarı ile yüzde 80 olması, yıl sonuna doğru düşüş göstermesi beklentilerinin yanında pazar enflasyonun halen yüksek olması asgari ücrette ki beklentileri artırıyor." ifadelerini kullandı.