Prim borcu olanlara emeklilik müjdesi! Şartlar NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur hizmet yılı+ prim gün sayısına ek yapılandırma! EYT’ye hak kazanmak için...

Emeklilik yolu için milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular bulunuyor. Temmuz, milyonlar için zam ayı olacak. Maaşı artacak kesimlerin başında da emekliler gelecek. Bir an önce emekli olmak isteyenler de kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için uzmanlardan yardım istiyor. Prim borcu, emeklilik maaşı, tazminat, kıdem konularında gelen sorulara da uzman isimler yanıt vermeye devam ediyor. Prim borcu olanlar o şartla emekli olabilir. İşte 6 soru 6 cevap.