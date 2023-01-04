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Haberler Ekonomi 4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

2023 yılının ilk haftalarında İŞKUR bağlamında güncel iş ilanları gelmeye devam ediyor. Bu anlamda KPSS şartsız ve sınavsız başvuru yapabilirsiniz. En fazla aranan kadrolar ise, beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak öne çıkıyor.

takvim.com.tr
04.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 04.01.2023 08:55
4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.

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4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İşkur Güvenlik Ve Temizlik Görevlisi Başvuru Şekli

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

Genel Başvuru Şartları Neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az ilköğretim mezunu olmak,

4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

- Sağlık problemi bulunmamak,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Kişisel temizliğine önem veren

4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!

İşkur Alım Ve Başvuru Şartları

İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,

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