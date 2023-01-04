4-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları açıklandı! En az 8.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları!
2023 yılının ilk haftalarında İŞKUR bağlamında güncel iş ilanları gelmeye devam ediyor. Bu anlamda KPSS şartsız ve sınavsız başvuru yapabilirsiniz. En fazla aranan kadrolar ise, beden işçisi ve temizlik görevlisi olarak öne çıkıyor.
04.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 04.01.2023 08:55
İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu anlamda yüzlerce temizlik görevlisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları ve sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir.