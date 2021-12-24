Envai çeşit ürün 1,50 TL - 39,90 TL arasında Gıda, tekstil, züccaciye... Ucuzluk pazarı oldu BİM hafta sonu aktüel kataloğu yayında!

Dolardaki düşüş sonrası vatandaşlar zincir marketlerdeki güncel fiyatları merak etmeye başladı. Bu kapsamda zincir marketler arasında BİM en çok araştırılanlar arasında yer aldı. BİM'in yeni aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. Hafta sonunu da kapsayan indirimler raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. 24 Aralık Cuma günü pek çok üründe indirime gidilecek. Züccaciye, tekstil ürünleri ve gıdada indirimler vatandaşları bekliyor. Geleneksel tuzlu tereyağı bu hafta 34,90 TL, Efsane İthal Pilavlık Pirinç 29,90 TL... İşte BİM aktüel ürünler listesi...