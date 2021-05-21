Emekli maaşına en yüksek promosyon teklifi arttı! Emeklilere 10 bankadan 1800 TL! Akbank, Ziraat Bankası, Finansbank, Garanti, TEB, İNG...

Emekli maaşına en yüksek promosyon teklifi arttı! Emeklilere banka promosyonları 2021 ile beraber yükselirken emekliler ise yeni rakamların belli olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sorusunun yanıtını arıyor. Özel bankalar ise emeklileri maaşlı müşterisi yapabilmek için kesenin ağzını açtı. Milyonlarca emekli, dul ve yetimi ilgilendiren banka promosyonlarında yarış sürerken, emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olanlara da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.