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Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! 12.000 TL'ye Eskişehir'de satılık arsa! Milli Emlak duyurdu

Ağustos ayına özel sunulan yeni fırsatlar, hem mülkiyet sahibi olmak isteyen vatandaşlara hem de yatırım yapmak isteyen kişilere cazip alternatifler sunmaktadır. Özellikle konut sektöründe yaşanan talep artışıyla birlikte, hazine arazilerinin değerlendirilmesi ekonomik dengeyi koruma amacını taşıyan bir adım olarak görülebilir. Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler, geleceğe yönelik karlı yatırım fırsatları sunarken, aynı zamanda vatandaşların mülkiyet sahibi olma hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:08 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:08
Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! 12.000 TL’ye Eskişehir’de satılık arsa! Milli Emlak duyurdu 1

Bu özel fırsatlar sayesinde, uygun fiyatlarla arazi sahibi olma ve yatırım yapma şansı elde edebilirsiniz. Konut, ticaret veya tarım alanlarında değerlendirebileceğiniz bu araziler, gelecekteki projeleriniz için sağlam bir temel oluşturabilir. Ayrıca, bu fırsatlar ekonomik istikrarı sürdürme amacıyla hazine arazilerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini desteklemektedir. Yayımlanan yeni satış ilanları, özellikle konut imarlı arsalar ve konut yapımı için uygun alanlar üzerine dikkat çekerek vatandaşlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Bu adım, hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımın yansıması olarak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İşte Milli emlak tarafından satışa sunulan Ağustos 2023 arsa ilanları...

Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! 12.000 TL’ye Eskişehir’de satılık arsa! Milli Emlak duyurdu 2
ESKİŞEHİR 12000 TL'YE SATILIK ARSA
SATIŞ BİLGİLERİ
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺12.000,00
Teminat Bedeli ₺3.600,00
Uygun Yüzölçümü 832,00 m²
İhale Tarihi 10/08/2023
İhale Saati 15:00
İletişim Adresi https://eskisehir.csb.gov.tr/
Telefon (222) 230 39 54
Prefabrik, tiny house, bungalov, 2+1 betonarme ev yapmak isteyenlere müjde! 12.000 TL’ye Eskişehir’de satılık arsa! Milli Emlak duyurdu 3
KONYA KARAPINAR SATILIK ARSA
SATIŞ BİLGİLERİ
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺64.000,00
Teminat Bedeli ₺19.200,00
Uygun Yüzölçümü 790,00 m²
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