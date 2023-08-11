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Bu özel fırsatlar sayesinde, uygun fiyatlarla arazi sahibi olma ve yatırım yapma şansı elde edebilirsiniz. Konut, ticaret veya tarım alanlarında değerlendirebileceğiniz bu araziler, gelecekteki projeleriniz için sağlam bir temel oluşturabilir. Ayrıca, bu fırsatlar ekonomik istikrarı sürdürme amacıyla hazine arazilerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini desteklemektedir. Yayımlanan yeni satış ilanları, özellikle konut imarlı arsalar ve konut yapımı için uygun alanlar üzerine dikkat çekerek vatandaşlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Bu adım, hem konut ihtiyacını karşılamayı hem de ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan bir yaklaşımın yansıması olarak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. İşte Milli emlak tarafından satışa sunulan Ağustos 2023 arsa ilanları...