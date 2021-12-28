Bu yaşın altında kalanlar dikkat! 5 milyona yakın SSK SGK, Bağkur'lu emeklilik hayalini elde edecek! Yaşa takılan 20 Temmuz 2025'te...
Milyonlarca emekli 2022 Ocak zamlı maaşları hakkında araştırmalara başladı. Yeni yılda 2 zam, 2 bayram ikramiyesi alacak emekliler için maaşlarına ek düzeltme formülleri üzerinde duruluyor. Asgari ücrette yapılan tarihi zam sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan emekli maaşlarıyla ilgili sevindiren haberi vererek, zam oranının yüzde 50'ye yakın olabileceğini duyurmuştu. Bu gelişmeler üzerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak çözümlemeler de gündeme sık sık gelmeye başladı. Eğer EYT çıkmazsa kimlerin emekli olabileceği de bu kapsamda merak ediliyor. Emekliliğe dair tüm merak edilen sorular ve cevaplara haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Bu yaşın altında olanlar dikkat! 5 milyona yakın kişi emeklilik hayalini elde edecek! Yaş şartına takılan 20 Temmuz 2025'te... Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artmaya başlayacak. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına sahip olacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. O da 3 Ocak. Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak. Öte yandan emekli ve memurların yanında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yeni yılda çözüm sağlanıp sağlanmayacağı da merak ediliyor. Aynı zamanda EYT çıkmazsa kimlerin emekli olabileceği de bu kapsamda merak ediliyor. İşte emeklilikle ilgili tüm merak edilenler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Milyonlarca kişi Ocak 2022'de yapılacak yeni zamlara gözünü çevirirken öte yandan EYT konusu gündeme geliyor. Çok sayıda vatandaş, emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılıyor.