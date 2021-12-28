Bu yaşın altında kalanlar dikkat! 5 milyona yakın SSK SGK, Bağkur'lu emeklilik hayalini elde edecek! Yaşa takılan 20 Temmuz 2025'te...

Bu yaşın altında olanlar dikkat! 5 milyona yakın kişi emeklilik hayalini elde edecek! Yaş şartına takılan 20 Temmuz 2025'te... Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artmaya başlayacak. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına sahip olacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. O da 3 Ocak. Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak. Öte yandan emekli ve memurların yanında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a yeni yılda çözüm sağlanıp sağlanmayacağı da merak ediliyor. Aynı zamanda EYT çıkmazsa kimlerin emekli olabileceği de bu kapsamda merak ediliyor. İşte emeklilikle ilgili tüm merak edilenler!