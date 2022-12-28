Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

BU YIL ZAM YOK

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi'mizle de ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.