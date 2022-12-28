Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...
Yeni yılda poşete zam gelip gelmeyeceği hakkında araştırmalar hızlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan haberin ardından poşet zammı sosyal medyada gündem oldu. Bakan Kurum'un tarafından yapılan daha önceki açıklamalara göre 2023 yılında poşetin 25 kuruş olarak devam edeceği belirtilmişti. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, poşete zam mı geldi? İşte detaylar...
28.12.2022 08:58 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:03
Fakat 28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de poşet fiyatlarının 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseldiği gözüküyor. Vatandaşlar ise bu durumun ardından poşete zam gelip gelmediğini araştırmaya başladı.