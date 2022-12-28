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Haberler Ekonomi Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

Yeni yılda poşete zam gelip gelmeyeceği hakkında araştırmalar hızlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan haberin ardından poşet zammı sosyal medyada gündem oldu. Bakan Kurum'un tarafından yapılan daha önceki açıklamalara göre 2023 yılında poşetin 25 kuruş olarak devam edeceği belirtilmişti. Bu nedenle vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, poşete zam mı geldi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.12.2022 08:58 - Son Güncelleme: 28.12.2022 09:03
Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

Geçtiğimiz günlerde poşete zam geleceğinin iddia edilmesinin ardından konu sık sık gündenme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

BU YIL ZAM YOK

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemi'mizle de ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

Fakat 28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de poşet fiyatlarının 25 kuruştan 38.5 kuruşa yükseldiği gözüküyor. Vatandaşlar ise bu durumun ardından poşete zam gelip gelmediğini araştırmaya başladı.

Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

Konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelerden anında hebrdar olmak için sitmizi takip edebilirsiniz.

Poşet alırken bir kez daha düşünün! Marketlerde poşete zam mı geldi? 28 Aralık 2022 A101, ŞOK, BİM, Migros...

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