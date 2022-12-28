Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Erdoğan'ın "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" sözlerinin ardından, memurların ve emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.