Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler memurların ve emeklilerin ek zammına çevrildi. Refah payıyla artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor...
28.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.12.2022 06:58
Bu konudaki hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, kararın zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak'tan sonra açıklanması bekleniyor.
Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını talep ediyor.