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Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler memurların ve emeklilerin ek zammına çevrildi. Refah payıyla artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor...

28.12.2022 06:58 - Son Güncelleme: 28.12.2022 06:58
Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Erdoğan'ın "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" sözlerinin ardından, memurların ve emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

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Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı ek iyileştirmeyle büyüyecek.

Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Bu konudaki hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, kararın zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak'tan sonra açıklanması bekleniyor.

Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Enflasyon tahminleri memurların ve emeklilerin Ocak zammının yüzde 15-21 aralığında çıkabileceğini gösterirken, refah payı ile artışın yüzde 30'u aşması bekleniyor.

Emekliye memura ek zam! Refah payı ne kadar olacak? Asgari ücretteki %54.66 artış nasıl yansıyacak?

Hatta Türkiye Emekliler Derneği, asgari ücretteki yüzde 54.66'lık artışın emeklilere de yansıtılmasını talep ediyor.

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