En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Emekli Sandığı maaşları kaç TL olacak? 22.000 TL taban ücret ile maaş farkları ne zaman ödenecek?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Erdoğan, "Bakanımıza temmuz ayında bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatı verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11848 TL'den yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL düzeyine yükselecek.

Öte yandan memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken yüzde 45'ten az olmamak kaydı ile yeni düzenlemeler yapılacak.