Halkbank müjdeyi verdi! 84 AY VADELİ taşıt kredisi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!
Halkbank, sunduğu taşıt kredisiyle esnafların dikkatini çekmeye devam ediyor. 1.500.000 TL'ye kadar nakit desteği sağlayan ve 84 aya varan vade seçeneği sunan bu krediye olan ilgi hızla artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanacak faiz desteği sayesinde vatandaşlar, düşük faiz oranlarından faydalanabilecek. Peki, 84 ay vadeli taşıt kredisi için hangi şartlar gerekiyor? İşte merak edilenler...
12.05.2023 10:31 - Son Güncelleme: 12.05.2023 10:31
Halkbank tarafından esnafa sunulan taşıt kredisi büyük ilgi çekti. 84 aya kadar vadeli 1.500.00 TL nakit destek için araştırmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek faiz desteği sayesinde vatandşalar düşük faiz oranından faydalanabilecek. Peki, 84 ay vadeli taşıt kredisi şartları neler? İşte merak edilenler...