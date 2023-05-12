Halkbank müjdeyi verdi! 84 AY VADELİ taşıt kredisi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

Halkbank tarafından esnafa sunulan taşıt kredisi büyük ilgi çekti. 84 aya kadar vadeli 1.500.00 TL nakit destek için araştırmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek faiz desteği sayesinde vatandşalar düşük faiz oranından faydalanabilecek. Peki, 84 ay vadeli taşıt kredisi şartları neler? İşte merak edilenler...