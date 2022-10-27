Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları
Memur ve memur emeklisinin 2023 Ocak zam oranı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlar, toplu zam sözleşmesine gelecek enflasyon farkı oranını merak ediyor. Zam oranının netleşmesiyle beraber polis, öğretmen, doktor, profesör, hemşire, vaiz gibi meslek dallarınının ve bu mesleklerden emekli olanların da zamlı maaşları netleşecek. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Peki bu orana göre polis, doktor, hemşire, vaiz, öğretmen ne kadar maaş alacak? Memurların yeni zamlı maaşları ne kadar olacak? Takvim.com.tr meslek meslek memurların ve memur emeklilerinin yeni zamlı maaşını hesapladı.
27.10.2022 13:35 - Son Güncelleme: 27.10.2022 13:43