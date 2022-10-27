Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 664 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 119 liraya çıkacak.