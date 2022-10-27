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Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

Memur ve memur emeklisinin 2023 Ocak zam oranı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlar, toplu zam sözleşmesine gelecek enflasyon farkı oranını merak ediyor. Zam oranının netleşmesiyle beraber polis, öğretmen, doktor, profesör, hemşire, vaiz gibi meslek dallarınının ve bu mesleklerden emekli olanların da zamlı maaşları netleşecek. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Peki bu orana göre polis, doktor, hemşire, vaiz, öğretmen ne kadar maaş alacak? Memurların yeni zamlı maaşları ne kadar olacak? Takvim.com.tr meslek meslek memurların ve memur emeklilerinin yeni zamlı maaşını hesapladı.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
27.10.2022 13:35 - Son Güncelleme: 27.10.2022 13:43
Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

5 milyon kamu çalışanı ve memur emeklisi gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.

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Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

TÜİK şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece ekim, kasım ve aralık ayları kaldı.

Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Ancak artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye güncelledik" dedi.

Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.

Polis, hemşire, doktor, öğretmen, vaizin zamlı maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek 2023 Ocak memur maaşları

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 664 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 119 liraya çıkacak.

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