Memura en az 10 bin 664 TL, emekliye 7 bin 119 TL maaş! SGK, Bağ-Kur, 4C'li Ocak 2023'te % 65.2 ZAM!
2023 Ocak zammı için gözler enflasyon verilerinde. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye güncelledik" dedi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre de, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Geriye ise 3 aylık veri kaldı. İşte Merkez Bankasından gelen son enflasyon tahminine göre memur ve emeklinin alacağı zam ve yeni MAAŞ tutarları: SSK, 4B, 4C, 2000 öncesi- sonrası emekliler, polis, hemşire, öğretmen...
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2023 Ocak ayında ne kadar zam alacaklarını araştırmaya başladı. 5 milyon kamu çalışanı ve yaklaşık 14 milyon emekli için yeni maaş TABLOSU ortaya çıktı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam olarak? Memurların yeni zamlı maaşları ne kadar olacak? 2023 Ocak ayı en düşük emekli, memur maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Memura en az 10 bin 664 TL, emekliye 7 bin 119 TL maaş! İşte Merkez Bankası enflasyonu ile 2023 OCAK şok kazanç TABLOSU
Emekli zammı için son gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. 27 Ekim 2022 itibariyle yeni ocak zammı hesabı yapıldı. Ocak ayına sayılı günler kala Merkez Bankası'ndan flaş yıl sonu enflasyon tahmini geldi. Gelişmeyle birlikte En düşük memur, emekli maaşı merak konusu oldu.
2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Merkez Bankasının 2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2 olarak açıklandı.
KİMİN MAAŞI NE KADAR YÜKSELECEK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin gerçekleşirse esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 871 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 439 liraya yükselecek.
Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.