NETLEŞTİ! Bunu yapmanız yeterli oluyor! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK’ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!

Son dakika beklenilen açıklama nihayet geldi. Şartları karşılayan herkes anında SGK'ya başvuru etsin. 2 hem de 3 adet bile emekli maaşı alabilme imkanınız bulunuyor. Şartlar açıklandı. Çiftte maaş alabilmek isteyenleri yakından ilgilendiren haberin detayları açıklanmaya başladı. Vatandaş 3 maaş tutarı kadar SGK'dan destek alabilme olanaklarına sahip durumdalardır.