NETLEŞTİ! Bunu yapmanız yeterli oluyor! 2 hatta 3 emekli maaşı alabilirsiniz! Hemen SGK'ya müracaat edin! Şartlar açıklandı!
SGK bünyesinde yer alan haberde bu süreçte şartları karşılayan her vatandaşın kampanyadan yararlanma olanakları bulunuyor. SGK bağlamında oluşturulan yeni açıklamalarda gelecekte 3 emekli maaşının 4 emekli maaşına çıkarılacağı düşünülüyor. SGK konuyla alakalı değerlendirmeler yaparak vatandaşları mağdur etmeyeceklerini açıkladılar.
28.10.2022 10:08 - Son Güncelleme: 28.10.2022 10:08
Son dakika beklenilen açıklama nihayet geldi. Şartları karşılayan herkes anında SGK'ya başvuru etsin. 2 hem de 3 adet bile emekli maaşı alabilme imkanınız bulunuyor. Şartlar açıklandı. Çiftte maaş alabilmek isteyenleri yakından ilgilendiren haberin detayları açıklanmaya başladı. Vatandaş 3 maaş tutarı kadar SGK'dan destek alabilme olanaklarına sahip durumdalardır.
SGK'dan Açıklamalar
Bu tip uygulamaları hayata geçiren SGK kişilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Kampanya kriterleri kapsamında sigorta türü hiçbir şekilde fark etmiyor.