Bu krediden 150 bin çiftin yararlanacağını öngördüklerini aktaran Zücaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz de, "Türkiye'de son 2 yıl ortalaması olarak 570 bin çift evleniyor. 2000 yılından bu yana da evlilik yaşı ortalaması kadınlarda 3 yıl artarak 25.7, erkeklerde 2.3 yıl artarak 28.3'e tırmandı. Kredi şartında 29 yaş üstü ve 6 aylık asgari ücrete göre bakıldığında aylık yaklaşık 39 bin TL, toplam gelire 6 ay sonrasına bakarsak da 51 bin TL sınırı olacaktır diye düşünüyorum. Başvuru yapacak kişilerin sayısı 150 bini bulacaktır. Bu da oldukça önemli bir sayı" dedi.

KREDİ KARTINA TAKSİT ARTMALI Çeyiz satışlarında ortalama paket fiyatlarının 25-50 bin TL arasında olduğunu aktaran Öksüz, şunları anlattı: "Firmalarımız çeyiz setleriyle ilgili çok özel kampanyalar yapıyorlar. 150 bin çiftin faydalanacağını düşünüyoruz ama yeni kampanyalarla bunu artırmayı hedefliyoruz. Kredi kartıyla ilgili taksitler de çok önemli. Firmalarımız vade farkı almadan taksit imkânı sağlamaya çalışsa da maliyetler çok yüksek. Taksit sayılarının artması ve buradaki destekler de katkı sağlar."

BANKALARLA GÖRÜŞÜYORUZ Sabah'ın haberine göre; MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, mobilyada düğün paketlerinin 80 bin TL'den başladığını belirterek, "Şu an Türkiye ortalamasının yüzde 10 altında çalışıyoruz. Hareketlilik sağlayabilmek için maliyetleri fiyatlara yansıtmıyoruz. Bankalarla taksitlerle ilgili görüşme halindeyiz. Daha etkili kampanyaları bu 150 bin TL'lik çalışmayla birleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kredi kartı taksitleri ve limitlerin sınırlandırıldığını hatırlatan Çalışkan, "Kredi kartı taksitlerinin de 9'dan 12'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Kredi kartının geri dönüş kısmında da faizler düşürülmeli" dedi.

Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal, "Türkiye'de bir evde ortalama 20 metrekare halı kullanılıyor. 600 bin evlilik demek 12 milyon metrekare halı ihtiyacı demek. Bugünkü ortalama ürün fiyatlarıyla da 5 milyar TL ciro yapar. Enflasyon sebebiyle daha çok ucuz ürünler talep görüyor. Evlilik desteğiyle talep ucuzdan orta segmentteki ürünlere kayabilir. Bu durumda ciroda yüzde 25'lik bir artış olur" ifadelerini kullandı.