A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ocak ayına özel indirimlerle dolu Aldın Aldın kataloğunda, hem temel ihtiyaçlar hem de teknoloji ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
KAĞIT ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM
-Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı - 109,90 TL yeirne 80 TL'ye indi
-Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı - 71,90 TL yerine 59 TL'ye indi
A101 AKTÜEL 16 OCAK İNDİRİM LİSTESİ
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