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A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101'de 32'li tuvalet kağıdı indirimi!

A101, Ocak ayına özel hazırladığı aktüel kataloğuyla alışveriş severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu hafta yayınlanan Aldın Aldın kataloğunda, teknolojiden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Özellikle uygun fiyatlı elektronik ürünler, beyaz eşyalar ve günlük ihtiyaçlara yönelik cazip fırsatlar dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:28
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel kataloğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ocak ayına özel indirimlerle dolu Aldın Aldın kataloğunda, hem temel ihtiyaçlar hem de teknoloji ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

KAĞIT ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİM

-Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı - 109,90 TL yeirne 80 TL'ye indi

-Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı - 71,90 TL yerine 59 TL'ye indi

A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

A101 AKTÜEL 16 OCAK İNDİRİM LİSTESİ

Elektronik Ürünler

  • 10 KG Çamaşır Makinesi: 12.999 TL
  • Buzdolabı: 15.999 TL
  • Kurutma Makinesi: 13.999 TL
  • Smart LED TV: 29.999 TL

A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

MUTFAK VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

  • Çay Makinesi: 1.199 TL
  • Blender Seti: 1.099 TL
  • Limon Sıkacağı: 27,50 TL
  • Manuel Doğrayıcı: 129 TL

A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

EV VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ

  • Pamuklu Desenli Halı: 699 TL
  • Katlanabilir Küvet: 429 TL
  • Katlanabilir Sele: 189 TL
  • Katlanabilir Kova: 159 TL
  • Bebek Yatağı: 899 TL
  • Bebek Beşiği: 3.990 TL

TEKSTİL ÜRÜNLERİ

  • Kadın Pijama Takımı: 379 TL
  • Erkek Sweatshirt: 459 TL

A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

  • Yüz Temizleme Sütü: 199 TL
  • Tonik: 199 TL
  • Likit Ruj Çeşitleri: 69 TL

A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!
A101 17 Ocak 2025 aktüel kataloğu; A101’de 32’li tuvalet kağıdı indirimi!