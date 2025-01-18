İŞKUR 75 bin 160 işçi alacak! 81 ilde sınavsız başvuru! O meslekleri bilen başlayacak

İŞKUR KAYDI İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR

İŞKUR'a kayıt olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

TC Kimlik Numarası: Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Yaş Durumu: Başvuru yapan kişinin 14 yaşını doldurmuş ve reşit olması,