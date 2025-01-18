İŞKUR 75 bin 160 işçi alacak! 81 ilde sınavsız başvuru! O meslekleri bilen başlayacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlar için yeni ilanlarını listeledi. Ülke genelindeki 81 ilde toplamda 75.160 kişilik açık iş pozisyonu için başvurular kabul edilmeye başlandı. İlan tablosuna göz atıldığında çeşitli sektörlerde kadro açığının mevcut olduğu görülüyor. Başvurularda adayların sınav şartı aranmadan istihdam edilmesi sağlanacak. İŞKUR iş arayanlara geniş yelpazede iş fırsatları sunarak istihdamı artırmayı hedefliyor. İşte açık pozisyonlar, kadro bilgisi ve İŞKUR başvuru ekranı...
İŞKUR 75 BİN 160 İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (16.367)
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (3.021)
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.402)
KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.289)
MAKİNECİ (DİKİŞ) (1.260)
SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.149)
PAKETLEME İŞÇİSİ (1.047)
KAMYON ŞOFÖRÜ (993)
ÖN MUHASEBECİ (978)
AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (975)
BÜRO MEMURU (GENEL) (849)
KASİYER (848)
İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (846)
GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI) (796)
BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT) (701)
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) (686)
ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA (662)
SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI (658)
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (594)
PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (548)
REYON GÖREVLİSİ (548)
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) (532)
MUTFAK GÖREVLİSİ (528)
ELEKTRİKÇİ (GENEL) (503)
FORKLİFT OPERATÖRÜ (502)
AŞÇI (473)
BULAŞIKÇI (STEVARD) (469)
MARKET ELEMANI (459)
KALİTE KONTROLCÜ (397)
TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI (397)
SEVKİYAT GÖREVLİSİ (390)
MERMER İŞÇİSİ (381)
KAYNAKÇI (365)
AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI) (358)
DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU (329)
BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) (326)
HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI (302)
MUHASEBE ELEMANI (301)
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (MAKİNE İLE) (298)
MEKANİK BAKIM ONARIMCISI (298)
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ (297)
ORTACI/AYAKÇI (TEKSTİL) (290)
AŞÇI YARDIMCISI (289)
ELEKTRİK TEKNİSYENİ (284)
SERVİS KOMİSİ (279)
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) (266)
MAKİNE MÜHENDİSİ (261)
GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI (259)
DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME) (253)
İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR'a Kayıt Olun: İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek kayıt işlemini tamamlayın.
İş İlanlarını Arayın: Meslek, beceri ve çalışma yeri gibi kriterlere göre iş ilanlarını tarayın.
Başvurunuzu Yapın: Bulduğunuz uygun ilan için başvurunuzu gerçekleştirin.
Başvuru yapmak için, İŞKUR Güncel İş İlanları kısmına giriş yaparak arama yapabilirsiniz.
İŞKUR KAYDI İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR
İŞKUR'a kayıt olabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
TC Kimlik Numarası: Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Yaş Durumu: Başvuru yapan kişinin 14 yaşını doldurmuş ve reşit olması,
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin kesilmiş olması gerekmektedir.
NOT: Yukarıda derlediğimiz ilan bilgileri, kadro sayısı ve nitelikleri İŞKUR resmi sitesi üzerinden alınmıştır. Kadro detayları güncellenebilmektedir. Adaylar İŞKUR'a kayıt olarak kadro ve il bilgisi hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir.
(Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)