Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

SÖZLÜ YÖNLENDİRME

Milliyet'in haberine göre TCMB'nin en etkili politika aracı faiz. Ancak bir o kadar önemli olan politika metnindeki ayrıntılar ve sözlü yönlendirmeler. Yılbaşından bu yana geçen süreçte gözlendi ki, TCMB sözlü yönlendirmeleriyle piyasalardaki fiyat hareketleri üzerinde sakinleştirici etkiye sahip.