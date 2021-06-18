Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?
Merkez Bankası dün açıkladığı kararla faizi yüzde 19'da sabit tuttuğunu duyurdu. Piyasaların beklentisi de faizlerin sabit tutulması yönündeydi. Faiz kararının satır arasındaki mesajlarda ise enflasyon hassasiyetinin yüksekliğine vurgu yapıldı. Peki Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman gidecek? İşte piyasaların beklentisi...
ENFLASYON KAYGILARI
Küresel bazda enflasyon kaygıları oldukça yüksek. Enflasyonun getirdiği faiz hareketliliği Türkiye'nin dışarıdan gelen dalgaya karşı kırılganlığını artırıyor. TÜFE ve ÜFE arasındaki makasın kapanma eğilimi endişeleri yüksek tutuyor. TÜFE yüzde 16.59, ÜFE ise yüzde 38.33 seviyesinde bulunuyor.
SÖZLÜ YÖNLENDİRME
Milliyet'in haberine göre TCMB'nin en etkili politika aracı faiz. Ancak bir o kadar önemli olan politika metnindeki ayrıntılar ve sözlü yönlendirmeler. Yılbaşından bu yana geçen süreçte gözlendi ki, TCMB sözlü yönlendirmeleriyle piyasalardaki fiyat hareketleri üzerinde sakinleştirici etkiye sahip.