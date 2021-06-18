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Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

Merkez Bankası dün açıkladığı kararla faizi yüzde 19'da sabit tuttuğunu duyurdu. Piyasaların beklentisi de faizlerin sabit tutulması yönündeydi. Faiz kararının satır arasındaki mesajlarda ise enflasyon hassasiyetinin yüksekliğine vurgu yapıldı. Peki Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman gidecek? İşte piyasaların beklentisi...

18.06.2021 09:06 - Son Güncelleme: 18.06.2021 09:06
Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

Merkez Bankası 17 Haziran tarihli toplantısında faizi artırmayarak yüzde 19 seviyesinde bıraktı. TCMB'nin faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı tahminler kurda harekete yol açtı.

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Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

Dolar kuru önceki gün 8.54 TL seviyesindeyken 8.65'e yükseldi. 2023 yılında iki faiz artırımı yapılması planlanırken Fed, önümüzdeki üç yıl için enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Atılan bu adım, faiz artırım sürecinin erken başlayacağına işaret ediyor.

Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

ENFLASYON KAYGILARI
Küresel bazda enflasyon kaygıları oldukça yüksek. Enflasyonun getirdiği faiz hareketliliği Türkiye'nin dışarıdan gelen dalgaya karşı kırılganlığını artırıyor. TÜFE ve ÜFE arasındaki makasın kapanma eğilimi endişeleri yüksek tutuyor. TÜFE yüzde 16.59, ÜFE ise yüzde 38.33 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

SÖZLÜ YÖNLENDİRME
Milliyet'in haberine göre TCMB'nin en etkili politika aracı faiz. Ancak bir o kadar önemli olan politika metnindeki ayrıntılar ve sözlü yönlendirmeler. Yılbaşından bu yana geçen süreçte gözlendi ki, TCMB sözlü yönlendirmeleriyle piyasalardaki fiyat hareketleri üzerinde sakinleştirici etkiye sahip.

Piyasalarda kademeli faiz indirimi beklentisi! Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine gidecek?

Merkez Bankası'nın her toplantısında nasıl bir söylemi benimseyeceği merak konusu olmakta. Şahin mi yoksa güvercin bir söylem mi benimseneceği piyasalar açısından önemli.