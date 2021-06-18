Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları, bilezik fiyatlarında son durum
Mayıs ayı süresince yükselerek devam eden Altın, daha sonra ise düşmeye başladı. Özellikle Haziran ayının ilk günüyle beraber düşüş yaşayan altın bir vakit sonra ise belirli bir maliyette kalarak ne yükseliş ne de düşüş yaşadı. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bugün yarım altın bin 621 liradan işlem görürken gram altın ise 500 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal güncel rakamlar ise bu noktada büyük bir önem kazanıyor. 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika hareketliliği.
Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik vatandaşların gündeminde. Son zamanların en çok tercih edilen yatırım ürünlerinden biri olan altın, sonunda delirtti. Bir yükseliş bir düşüş yaşayan altın alıcısını bin pişman etti. Ne olacağı artık kestirilemez hale gelen altın, şok etkisi yaratırken son durumu ise ağızları açık bıraktı. Canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görüldüğü biliniyor. Uzun zamandır yukarı yönlü ivme gösteren sarı metal alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 451 liradan işlem görüyor. Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.