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Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları, bilezik fiyatlarında son durum

Mayıs ayı süresince yükselerek devam eden Altın, daha sonra ise düşmeye başladı. Özellikle Haziran ayının ilk günüyle beraber düşüş yaşayan altın bir vakit sonra ise belirli bir maliyette kalarak ne yükseliş ne de düşüş yaşadı. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bugün yarım altın bin 621 liradan işlem görürken gram altın ise 500 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal güncel rakamlar ise bu noktada büyük bir önem kazanıyor. 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika hareketliliği.

18.06.2021 09:27 - Son Güncelleme: 18.06.2021 09:27
Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları , bilezik fiyatlarında son durum

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketlilik vatandaşların gündeminde. Son zamanların en çok tercih edilen yatırım ürünlerinden biri olan altın, sonunda delirtti. Bir yükseliş bir düşüş yaşayan altın alıcısını bin pişman etti. Ne olacağı artık kestirilemez hale gelen altın, şok etkisi yaratırken son durumu ise ağızları açık bıraktı. Canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görüldüğü biliniyor. Uzun zamandır yukarı yönlü ivme gösteren sarı metal alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 451 liradan işlem görüyor. Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları , bilezik fiyatlarında son durum

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Fed kararları sonrasında ABD Doları'nın güçlenmesi ile 1769 dolar/ons desteğine doğru yaşanan düşüşün ardında toparlanmaya çalışıyor.


Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları , bilezik fiyatlarında son durum

Fed ilk sinyalleri verdi: Şahin bir sürpriz var!

Mart 2020'den bu yana görülen en kötü haftayı geçirmeye doğru giden spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,63 artışla 1784,43 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları , bilezik fiyatlarında son durum

Analistler, yukarı harekette ilk direnç olarak 1797 dolar/ons seviyesini gösterirken, buranın üzerine çıkılması halinde 1825 dolar/ons yeni hedef haline gelecek.

Altın fiyatları çıldırttı! Bir yükseldi bir düştü! Çeyrek altın fiyatları, yarım altın fiyatları, tam altın fiyatları , bilezik fiyatlarında son durum

Uzmanlar ayrıca, 1769 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde düşüşün 1735 dolar/ons seviyesine doğru hızlanabileceğine işaret etti.