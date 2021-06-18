Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İsteyen herkese emeklilik! Borçlara faizsiz ödeme!

3) AVANTAJLI İHYA İMKANI:

Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.

İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak.