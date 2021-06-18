Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İsteyen herkese emeklilik! Borçlara faizsiz ödeme!
Milyonlarca kişi çalışma hayatına başladığı günden itibaren emekli olmanın hayalini kurarken yapılandırma düzenlemesi emeklilik için büyük fırsat sunuyor. Vatandaşlar 30 Ağustos'a kadar kamuya olan tüm borçlarının faizlerini sildirebilir veya taksite böldürebilir. Yasa borcu olan milyonlara büyük fırsatlar sunarken Bağ-Kur'lulara da yeni kapılar açtı. Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirilirken, bu imkanlar pek çok kişiye de emeklilik yolunu açacak. İşte detaylar…
Yapılandırma yasası Bağ-Kur'lular için üç ayrı avantaj getiriyor. İsteyen borçlarını sildirip günlerini donduracak. İsteyen tüm borcu faizsiz ödeyip emekli olacak, isteyen de geçmiş dondurulan günlerini daha ucuza ihya edecek. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem fırsatın ayrıntılarını Sabah gazetesinde yazdı. İşte detaylar...
İlk taksit ödeme süresi içinde yani 31 Ekim'e kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek.
Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek. Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek.
3) AVANTAJLI İHYA İMKANI:
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında SGK'ya ihya (prim canlandırma) başvurusunda bulunabilecek.
İhya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak.