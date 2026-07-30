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Piyasalarda gün sonu: 30 Temmuz 2026 BIST 100 en çok yükselen hisseler! Altın fiyatlarında Fed kararı sonrası dalgalı seyir!

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve petrol sevkiyatına dair endişeler, küresel piyasalardan Borsa İstanbul'a kadar geniş bir alanda risk iştahını sınırlandırıyor. Fed'in faiz kararı sonrasında altın ve gümüşün izlediği patika ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz ayı enflasyonuna dair dikkat çektiği başlıklar yatırımcıların odağındaydı.

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Borsa İstanbul’da 30 Temmuz 2026 piyasa özeti

Borsa İstanbul'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü satışlar öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 kayıpla 13.292 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası, Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen enerji maliyetleri izlenirken, iç piyasada gözler enflasyon görünümüne çevrildi.

PİYASA ÖZETİ

  • BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 kayıpla 13.292 puandan tamamladı.
  • Endeks gün içinde 13.223 puana kadar geriledi.
  • BIST 100 işlem hacmi 162 milyar 321 milyon TL oldu.
  • Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikası, Orta Doğu'daki gerilim ve yükselen enerji maliyetleri izlendi.
BIST 100 günün en düşük seviyelerine yakın kapandı

BIST 100 GÜNÜN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE YAKIN KAPANDI

BIST 100 endeksi gün içinde 13.223 puana kadar geriledi. Endeksin gördüğü en yüksek seviye ise 13.489 puan oldu.

Kapanış verileri şöyle gerçekleşti:

BIST 100 KAPANIŞ VERİSİ
DEĞER
BIST 100 kapanışı
13.292 puan
Günlük değişim
Yüzde 1,55 düşüş
Gün içi en düşük
13.223 puan
Gün içi en yüksek
13.489 puan
BIST 100 işlem hacmi
162 milyar 321 milyon TL
Borsa İstanbul toplam işlem hacmi
230 milyar 648 milyon TL

Endeksin günün dip seviyesine yakın kapanması, satış baskısının seans sonuna kadar sürdüğünü gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,25 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik olurken teknoloji endeksi yüzde 4,68 ile en sert düşüşü kaydetti. Sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve mali endeks yüzde 0,65 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaparken 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası günün en çok işlem gören hisseleri oldu.

Günün kazandıran ve kaybettiren hisseleri

GÜNÜN KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELERİ

BIST 100'de yükselişiyle öne çıkan hisseler arasında PASEU ilk sırada yer aldı. Hisse günü yüzde 7,91 değer kazancıyla tamamladı.

En fazla yükselen hisseler:

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER
DEĞİŞİM (Yükseliş)
PASEU
Yüzde 7,91
BALSU
Yüzde 7,02
TRALT
Yüzde 4,53
ASTOR
Yüzde 3,42
HEKTS
Yüzde 2,85

Satışların en yoğun olduğu hisselerde ise SKBNK yüzde 9,90'lık düşüşle öne çıktı.

En fazla gerileyen hisseler:

EN FAZLA GERİLEYEN HİSSELER
DEĞİŞİM (Düşüş)
SKBNK
Yüzde 9,90
ODINE
Yüzde 7,73
FENER
Yüzde 4,85
ASELS
Yüzde 4,80
PETKM
Yüzde 4,71

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 278,37 puan ve yüzde 1,82 azalarak 15.033,44 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat normal seansta yüzde 2,23 düşüşle 15.410,00 puana gerilerken, açık pozisyon sayısı 489 bin 233 oldu.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş iç piyasayı da ilgilendiriyor

ENERJİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ İÇ PİYASAYI DA İLGİLENDİRİYOR

Borsa İstanbul'daki hareketin arka planında yalnızca şirket ve sektör gelişmeleri bulunmuyor. Orta Doğu'da artan gerilim, petrol sevkiyatına yönelik riskler ve yükselen enerji maliyetleri de piyasaların yön arayışında etkili oluyor.

Brent petrol 90 dolar sınırına yaklaştı

Brent petrol gün içinde 90 dolar sınırına yaklaşırken, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz güzergahındaki güvenlik endişeleri yeniden gündeme geldi. İran'a yönelik yeni yaptırımlar ve bölgedeki deniz trafiğine ilişkin sert açıklamalar, küresel petrol arzının aksayabileceği kaygısını güçlendirdi.

ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 7 milyon 200 bin varil azalması da fiyatlardaki yükselişi destekledi. Stokların 404,5 milyon varile gerilemesi, enerji talebinin güçlü kaldığı şeklinde değerlendirildi.

TCMB Temmuz ayında enerji fiyatlarına dikkat çekti

TCMB TEMMUZ AYINDA ENERJİ FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 23 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının özetinde enerji maliyetlerindeki yükselişe özel vurgu yaptı.

TCMB, mayıs ve haziran aylarında gerileyen yurt içi enerji fiyatlarının temmuzda akaryakıt ve elektrik öncülüğünde aylık bazda yükselebileceğini belirtti. Sağlık hizmetleri, kira, dayanıklı tüketim malları ve bazı gıda kalemlerinde de fiyat artışlarının izlenebileceği bildirildi.

TCMB para politikası mesajı

Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,99 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,11'e gerilemişti. Ancak öncü veriler, enflasyonun ana eğiliminde temmuz ayında geçici bir yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor.

PARA POLİTİKASI MESAJI

  • TCMB, politika faizini yüzde 37'de sabit tutarken enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılabileceğini vurguladı.
Altında Fed sonrası dalgalı seyir

ALTINDA FED SONRASI DALGALI SEYİR

Altın piyasasında günün ana gündemi ABD Merkez Bankasının faiz kararı oldu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.

Kararın ardından altın fiyatlarında dalgalı bir görünüm oluştu. Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlarken jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler güvenli liman talebini destekledi.

Günün emtia verileri ve canlı altın fiyatları

AA'nın aktardığı emtia verilerine göre, değerli metallerde ons bazında haftalık fiyatlar altında yüzde 0,9, gümüşte yüzde 4,1 yükseldi. Paladyum yüzde 0,4, platin ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi de uzun vadeli görünüm açısından önemini koruyor. Dünya Altın Konseyinin verilerine göre merkez bankaları mayıs ayında net 41 ton altın aldı. Polonya 18 ton, Çin ise 10 tonluk alımla öne çıktı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Gümüşte arz açığı fiyatları destekliyor

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş piyasasında Fed kararı, jeopolitik gelişmeler ve sanayi talebine ilişkin beklentiler birlikte takip ediliyor.

Piyasanın 2026 yılında üst üste altıncı kez arz açığı vermesi bekleniyor. Tahminlere göre gümüşte arz açığı 67 milyon ons seviyesinde oluşabilir.

TOPLAM ARZ

1,05 milyar ons

Yüzde 1,5 artması bekleniyor.

SANAYİ TALEBİ

650 milyon ons

Yüzde 2 düşebileceği öngörülüyor.

FİZİKİ YATIRIM TALEBİ

227 milyon ons

Yüzde 20 artabileceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda gün sonu: Gümüş fiyatları artıyor mu?

Toplam arzın yüzde 1,5 artarak 1,05 milyar onsa çıkması beklenirken, sanayi talebinin yüzde 2 düşüşle 650 milyon onsa gerileyebileceği öngörülüyor. Fiziki yatırım talebinin ise yüzde 20 artarak 227 milyon onsa ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Güneş paneli üreticilerinin daha az gümüş kullanmaya yönelmesi sanayi talebini baskılıyor. Buna karşılık yapay zeka veri merkezleri, elektrikli araçlar ve güçlü elektronik sistemler uzun vadeli talebi destekleyebilecek alanlar arasında gösteriliyor.

Wall Street’te Microsoft bilançosu rüzgarı

WALL STREET'TE MİCROSOFT BİLANÇOSU RÜZGARI

ABD piyasaları ise güne güçlü yükselişle başladı. Microsoft'un beklentileri aşan bilançosu, teknoloji hisselerine gelen alımları hızlandırdı.

Açılışta:

DOW JONES

Yüzde 1,01

YÜKSELDİ

S&P 500

Yüzde 1,02

YÜKSELDİ

NASDAQ

Yüzde 1,67

YÜKSELDİ

Microsoft'un geliri yıllık yüzde 18 artarak 90 milyar dolara, net karı ise yüzde 31 yükselişle 35,8 milyar dolara çıktı. Şirket hisseleri açılışta yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Meta cephesinde tablo tersine döndü

Meta cephesinde ise tablo tersine döndü. Şirketin geliri artmasına rağmen net karının yüzde 14 azalması ve nakit akışındaki gerileme sonrasında hisseler yüzde 10'dan fazla düştü.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyümesi ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin tahminlerden düşük gelmesi de piyasalarda yakından izlendi.

Küresel piyasaların odağında enerji ve enflasyon olacak

KÜRESEL PİYASALARIN ODAĞINDA ENERJİ VE ENFLASYON OLACAK

Günün sonunda Borsa İstanbul'da satışlar öne çıkarken küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin bilançoları iyimserliği destekledi. Buna karşılık Orta Doğu'daki gerilim, petrol fiyatları ve merkez bankalarının faiz politikaları risk iştahını sınırlamaya devam ediyor.

Yurt içinde enerji fiyatlarının enflasyona olası etkisi, TCMB'nin sıkı para politikası mesajları ve şirket bilançoları önümüzdeki dönemde piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Piyasalarda gün sonu: 30 Temmuz 2026

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti. Ertesi gün yurt içinde finansal hesaplar ile aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankasının faiz kararı ve Almanya'daki işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

YATIRIM UYARISI

  • Burada yer alan bilgiler genel bilgilendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi değildir.

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