BIST 100 GÜNÜN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE YAKIN KAPANDI

BIST 100 endeksi gün içinde 13.223 puana kadar geriledi. Endeksin gördüğü en yüksek seviye ise 13.489 puan oldu.

Kapanış verileri şöyle gerçekleşti:

BIST 100 KAPANIŞ VERİSİ DEĞER BIST 100 kapanışı 13.292 puan Günlük değişim Yüzde 1,55 düşüş Gün içi en düşük 13.223 puan Gün içi en yüksek 13.489 puan BIST 100 işlem hacmi 162 milyar 321 milyon TL Borsa İstanbul toplam işlem hacmi 230 milyar 648 milyon TL

Endeksin günün dip seviyesine yakın kapanması, satış baskısının seans sonuna kadar sürdüğünü gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,25 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik olurken teknoloji endeksi yüzde 4,68 ile en sert düşüşü kaydetti. Sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve mali endeks yüzde 0,65 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaparken 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası günün en çok işlem gören hisseleri oldu.