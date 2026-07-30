BIST 100 GÜNÜN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE YAKIN KAPANDI
BIST 100 endeksi gün içinde 13.223 puana kadar geriledi. Endeksin gördüğü en yüksek seviye ise 13.489 puan oldu.
Kapanış verileri şöyle gerçekleşti:
BIST 100 KAPANIŞ VERİSİ
DEĞER
BIST 100 kapanışı
13.292 puan
Günlük değişim
Yüzde 1,55 düşüş
Gün içi en düşük
13.223 puan
Gün içi en yüksek
13.489 puan
BIST 100 işlem hacmi
162 milyar 321 milyon TL
Borsa İstanbul toplam işlem hacmi
230 milyar 648 milyon TL
Endeksin günün dip seviyesine yakın kapanması, satış baskısının seans sonuna kadar sürdüğünü gösterdi.
Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,25 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik olurken teknoloji endeksi yüzde 4,68 ile en sert düşüşü kaydetti. Sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve mali endeks yüzde 0,65 geriledi.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaparken 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası günün en çok işlem gören hisseleri oldu.