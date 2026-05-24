Piyasalarda Fed ve Orta Doğu etkisi: Petrol ve altın düştü, doğal gaz yükseldi

TARIM EMTİALARINDA ABD-ÇİN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Tarım emtialarında fiyatlamaları en çok etkileyen başlık, ABD ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaretine yönelik açıklamalar oldu. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Çin'in 2026-2028 döneminde her yıl en az 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü satın alması bekleniyor.

Bu açıklama tahıl fiyatlarını destekledi ancak alımların hangi ürünlerde, hangi takvimle ve ne ölçüde gerçekleşeceğine dair belirsizlik, piyasada temkinli havanın sürmesine neden oldu.

Buğdayda ABD'deki üretim koşullarına yönelik endişeler fiyatları yukarı taşıdı. Mısır ve soya fasulyesinde Çin talebi desteği görülürken, küresel arz görünümü ve Güney Amerika kaynaklı rekabet yükselişi sınırladı. Pirinçte ise arz daralması beklentisiyle Asya'daki üretim maliyetlerine dair endişeler öne çıktı.