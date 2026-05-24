Piyasalarda Fed ve Orta Doğu etkisi: Petrol ve altın düştü, doğal gaz yükseldi

Emtia piyasalarında Fed baskısı ve jeopolitik riskler fiyatlamaları zorlaştırırken, tarım emtiaları ABD-Çin arasındaki dev ticaret anlaşmasıyla pozitif ayrıştı. Çin'in 2028'e kadar her yıl 17 milyar dolarlık tarım ürünü alacağını taahhüt etmesiyle; buğday, mısır ve pirinç fiyatları haftayı yükselişle tamamladı.

Emtia piyasaları geçen hafta Fed beklentileri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle dalgalandı. Değerli metaller geriledi. Baz metaller yükseldi. Brent petrol düştü, doğal gaz arttı. Tarım emtialarında ise ABD ile Çin'den gelen mesajlar öne çıktı.

Piyasalar hafta boyunca iki ana başlığa odaklandı. İlki, ABD'de enflasyonun yüksek seyri nedeniyle Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceği beklentisi oldu. İkincisi ise Hürmüz Boğazı çevresindeki arz güvenliği riskleri ve ABD-İran müzakerelerine dair çelişkili sinyallerdi.

HAFTANIN PİYASAYA YÖN VEREN BAŞLIKLARI

Geçen hafta emtia piyasalarında fiyatlamaları öne çıkan gelişmeler şöyle sıralandı:

  • Fed'in faiz indirimlerini öteleyebileceğine yönelik beklentiler
  • Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki güçlü seyir
  • ABD-İran müzakerelerine ilişkin çelişkili açıklamalar
  • Hürmüz Boğazı çevresinde arz güvenliği endişeleri
  • ABD ile Çin arasında tarım ürünleri ticaretini artırmaya dönük mesajlar

DEĞERLİ METALLERDE SATIŞ BASKISI AĞIR BASTI

Fed'in şahin tonu, güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri değerli metalleri geçen hafta baskıladı. Altın tarafında faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi fiyatlar üzerinde olumsuz etki yarattı.

Gümüşte ise hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle çift yönlü baskı görüldü. Sanayi talebine ilişkin belirsizlikler de zayıf seyri destekledi.

Haftalık performansa bakıldığında ons bazında paladyum yüzde 4,8, platin yüzde 2,5, altın yüzde 0,7 ve gümüş yüzde 0,6 geriledi.

BAZ METALLER TALEP BEKLENTİLERİYLE YÜKSELDİ

Baz metallerde ise geçen hafta daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Çin talebine ilişkin beklentiler, düşük stok seviyeleri ve küresel arz tarafındaki sıkışıklık fiyatları destekledi.

Bakır, özellikle yapay zeka veri merkezleri, elektrikli altyapı yatırımları ve enerji dönüşümüne yönelik talep beklentilerinden güç buldu. Analistler orta vadede bakır talebinin güçlü kalabileceğini belirtirken, Fed'in sıkı para politikası duruşunun küresel büyümeye dair endişeler nedeniyle yükselişi sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Alüminyum tarafında ise Orta Doğu'daki gerilimlerin tedarik zincirine yansıyabileceği endişesi öne çıktı. Körfez Bölgesi'nin küresel alüminyum arzındaki payı ve bölgedeki lojistik riskler fiyatları destekleyen başlıklar arasında yer aldı.

ENERJİDE PETROLDE DÜŞÜŞ, DOĞAL GAZDA YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Enerji grubunda geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Petrol fiyatları hafta başında arz güvenliği endişeleriyle destek bulsa da haftanın sonuna doğru ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlanabileceği beklentisiyle geri çekildi.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yakın askeri operasyonu iptal ederek diplomasiyi öne çıkarması, petrolde jeopolitik risk primini azalttı. Bu süreçte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği ve İran arzının tekrar devreye girebileceği ihtimali de fiyatlamalarda etkili oldu.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yaptığı salımlar ile OPEC+ grubunun üretim artışı kararı da Brent petrol üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırdı. Sonuç olarak Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 5,2 düşüşle kapattı.

Doğal gaz tarafında ise farklı bir tablo oluştu. Yaz aylarında soğutma talebinin artabileceği beklentisi ve Çin'e ABD doğal gazı sevkiyatlarının yeniden başlayacağına yönelik haberler fiyatları destekledi. Haftalık bazda doğal gazın MMBtu cinsinden fiyatı yüzde 2,1 arttı.

HAFTALIK DEĞİŞİM TABLOSU

Değerli Metaller Haftalık Değişim
Paladyum-%4,8
Platin-%2,5
Altın-%0,7
Gümüş-%0,6
Baz Metaller Haftalık Değişim
Alüminyum+%2,5
Kurşun+%1,8
Bakır+%1,7
Nikel+%1,5
Çinko+%0,6
EnerjiHaftalık Değişim
Brent petrol-%5,2
Doğal gaz+%2,1
Tarım tarafında öne çıkan haftalık değişimler:

  • Pirinç: %3,3 artış
  • Buğday: %1,8 artış
  • Mısır: %1,8 artış
  • Soya fasulyesi: %1,7 artış
  • Kahve: %1,7 artış
  • Pamuk: %4,1 düşüş
  • Şeker: %0,8 düşüş
  • Kakao: %4,6 düşüş

Emtia piyasalarında bundan sonraki süreçte Fed'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller, dolar endeksinin seyri ve Orta Doğu kaynaklı gelişmeler belirleyici olmayı sürdürecek. Enerji tarafında ABD-İran hattından gelecek haberler, tarım ve sanayi emtialarında ise talep ve arz dengesine dair yeni veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

TARIM EMTİALARINDA ABD-ÇİN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Tarım emtialarında fiyatlamaları en çok etkileyen başlık, ABD ile Çin arasındaki tarım ürünleri ticaretine yönelik açıklamalar oldu. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Çin'in 2026-2028 döneminde her yıl en az 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü satın alması bekleniyor.

Bu açıklama tahıl fiyatlarını destekledi ancak alımların hangi ürünlerde, hangi takvimle ve ne ölçüde gerçekleşeceğine dair belirsizlik, piyasada temkinli havanın sürmesine neden oldu.

Buğdayda ABD'deki üretim koşullarına yönelik endişeler fiyatları yukarı taşıdı. Mısır ve soya fasulyesinde Çin talebi desteği görülürken, küresel arz görünümü ve Güney Amerika kaynaklı rekabet yükselişi sınırladı. Pirinçte ise arz daralması beklentisiyle Asya'daki üretim maliyetlerine dair endişeler öne çıktı.

Değerli metaller tarafında altın ve gümüş fiyatları da baskı altında kaldı. Fed'in faiz indirimlerine mesafeli durabileceğine yönelik beklentiler, güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri bu iki üründe geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Haftalık bazda altının ons fiyatı yüzde 0,7 gümüşün ons fiyatı ise yüzde 0,6 düştü.

