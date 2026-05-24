Piyasalarda Fed ve Orta Doğu etkisi: Petrol ve altın düştü, doğal gaz yükseldi
Emtia piyasalarında Fed baskısı ve jeopolitik riskler fiyatlamaları zorlaştırırken, tarım emtiaları ABD-Çin arasındaki dev ticaret anlaşmasıyla pozitif ayrıştı. Çin'in 2028'e kadar her yıl 17 milyar dolarlık tarım ürünü alacağını taahhüt etmesiyle; buğday, mısır ve pirinç fiyatları haftayı yükselişle tamamladı.
HAFTALIK DEĞİŞİM TABLOSU
|Değerli Metaller
|Haftalık Değişim
|Paladyum
|-%4,8
|Platin
|-%2,5
|Altın
|-%0,7
|Gümüş
|-%0,6
|Baz Metaller
|Haftalık Değişim
|Alüminyum
|+%2,5
|Kurşun
|+%1,8
|Bakır
|+%1,7
|Nikel
|+%1,5
|Çinko
|+%0,6
|Enerji
|Haftalık Değişim
|Brent petrol
|-%5,2
|Doğal gaz
|+%2,1