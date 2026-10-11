Piyasalarda bu hafta hangi gelişmeler izlenecek: Dev bankalar ve çip devleri sahneye çıkıyor
Küresel piyasalarda yılın son çeyreğine yön verecek kritik bir takvim başlıyor. ABD'den gelecek tüketici enflasyonu verileri Fed'in faiz adımlarına ışık tutarken, Wall Street'te JPMorgan'dan TSMC'ye uzanan üçüncü çeyrek bilanço yağmuru dev şirketlerin performansını test edecek. Yurt içinde ise dalgalı bir haftayı geride bırakan Borsa İstanbul'un yeni yön arayışı ve yükselen küresel tahvil faizlerinin olası etkileri yakından takip edilecek.
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