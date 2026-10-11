Aşağıdaki karşılaştırma, 1 milyon TL'nin 32 günlük hesaplama dönemi üzerinden hazırlanıyor. Günlük vadeli hesap, vadeli mevduat, bono ve katılım ürünleri kendi türleriyle gösteriliyor. Listelenen net kazançlar ürün koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.
1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK HESAPLAMA
BANKA / ÜRÜN
ORAN TÜRÜ / ORAN
NET KAZANÇ
Hayat Finans
Avantajlı Hesap
Kar payı
%41,08
29.712,66 TL
Türk Ticaret Bankası
Salkım Hesap
Faiz
%44,50
29.423,86 TL
Vakıf Katılım
Günlük Hesap
Kar payı
%39
28.597,06 TL
N Kolay
N Kolay Bono (Günlük Vadeli)
Bono
%38
28.317,81 TL
DenizBank
E-Mevduat
Faiz
%38,75
28.027,40 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Faiz
%38,75
28.027,40 TL
Akbank
Serbest Plus Hesap
Faiz
%38
27.854,00 TL
QNB
E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz
%38,50
27.846,58 TL
getirfinans
Günlük Vadeli Hesap
Faiz
%41
27.677,95 TL
Ziraat Dinamik
Standart Vadeli Hesap
Faiz
%38
27.484,93 TL
getirfinans
Vadeli Hesap
Faiz
%38
27.484,93 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz
%44
27.472,13 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz
%44
27.472,13 TL
ON Dijital
E-Mevduat
Faiz
%37,50
27.123,29 TL
ING
Vadeli Hesap
Faiz
%37,50
27.123,29 TL
Odea
Yeni Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz
%37,50
27.123,29 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz
%43
26.913,44 TL
İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Faiz
%37
26.761,64 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz
%44
26.664,12 TL
Enpara
Vadeli Hesap
Faiz
%36,75
26.580,82 TL
DenizBank
Kaptan Hesap
Faiz
%41
26.324,14 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz
%42
26.204,95 TL
TEB
Marifetli Hesap
Faiz
%42
26.204,95 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz
%42
26.204,95 TL
ON Dijital
ON Plus
Faiz
%42,50
26.053,55 TL
Halkbank
E-Mevduat Hesabı
Faiz
%35
25.315,07 TL
Odea
Oksijen Hesap
Faiz
%42
24.736,80 TL
Ziraat Dinamik
Dinamik Kazandıran Hesap
Faiz
%44
21.816,10 TL
Ziraat Katılım
Anında Günlük Hesap
Kar payı
%36
21.179,01 TL