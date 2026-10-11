CANLI YAYIN
Geri

Bankaların mevduat faizleri yeniden hesaplandı: 1 milyon TL’yi 32 gün değerlendiren ne kadar kazanıyor?

Mevduat faizlerindeki son değişiklikler, 1 milyon TL için 32 günlük hesaplamada banka seçiminin önemini bir kez daha gösterdi. Günlük vadeli hesaplardan bono ve katılım ürünlerine kadar farklı seçeneklerin yer aldığı tabloda, oran ile net kazanç arasındaki fark dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
1 Milyon TL’nin 32 Günlük Getirisi Değişti

Takvim'in 1 Ekim 2026'da yaptığı mevduat karşılaştırmasının ardından banka mevduatında hesaplar ve net kazanç sıralaması değişti. Yeni tabloda 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 29 bin TL sınırını aşarken, hesaplar arasındaki fark da yeniden ortaya çıktı.

En Yüksek Kazanç Hayat Finans’ta

İncelenen ürünler arasında en yüksek oran yüzde 44,50 ile Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap'ta bulunuyor. Ancak en yüksek net kazanç, yüzde 41,08 kar payı oranıyla Hayat Finans Avantajlı Hesap'ta görülüyor. Bu fark, yalnızca orana bakılarak hesaplama yapılamayacağını gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN ÜÇ RAKAM

EN YÜKSEK NET KAZANÇ
29.712,66 TL
Hayat Finans Avantajlı Hesap
EN YÜKSEK FAİZ ORANI
%44,50
Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap
EN DÜŞÜK NET KAZANÇ
21.179,01 TL
Ziraat Katılım Anında Günlük Hesap
Banka Banka Güncellenen Getiri Listesi

BANKA BANKA GÜNCELLENEN 32 GÜNLÜK NET KAZANÇLAR

Aşağıdaki karşılaştırma, 1 milyon TL'nin 32 günlük hesaplama dönemi üzerinden hazırlanıyor. Günlük vadeli hesap, vadeli mevduat, bono ve katılım ürünleri kendi türleriyle gösteriliyor. Listelenen net kazançlar ürün koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

1 MİLYON TL İÇİN 32 GÜNLÜK HESAPLAMA
BANKA / ÜRÜN
ORAN TÜRÜ / ORAN
NET KAZANÇ
Hayat Finans
Avantajlı Hesap
Kar payı
%41,08
29.712,66 TL
Türk Ticaret Bankası
Salkım Hesap
Faiz
%44,50
29.423,86 TL
Vakıf Katılım
Günlük Hesap
Kar payı
%39
28.597,06 TL
N Kolay
N Kolay Bono (Günlük Vadeli)
Bono
%38
28.317,81 TL
DenizBank
E-Mevduat
Faiz
%38,75
28.027,40 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Faiz
%38,75
28.027,40 TL
Akbank
Serbest Plus Hesap
Faiz
%38
27.854,00 TL
QNB
E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz
%38,50
27.846,58 TL
getirfinans
Günlük Vadeli Hesap
Faiz
%41
27.677,95 TL
Ziraat Dinamik
Standart Vadeli Hesap
Faiz
%38
27.484,93 TL
getirfinans
Vadeli Hesap
Faiz
%38
27.484,93 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz
%44
27.472,13 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz
%44
27.472,13 TL
ON Dijital
E-Mevduat
Faiz
%37,50
27.123,29 TL
ING
Vadeli Hesap
Faiz
%37,50
27.123,29 TL
Odea
Yeni Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz
%37,50
27.123,29 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz
%43
26.913,44 TL
İş Bankası
Vadeli TL Hesabı
Faiz
%37
26.761,64 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz
%44
26.664,12 TL
Enpara
Vadeli Hesap
Faiz
%36,75
26.580,82 TL
DenizBank
Kaptan Hesap
Faiz
%41
26.324,14 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz
%42
26.204,95 TL
TEB
Marifetli Hesap
Faiz
%42
26.204,95 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz
%42
26.204,95 TL
ON Dijital
ON Plus
Faiz
%42,50
26.053,55 TL
Halkbank
E-Mevduat Hesabı
Faiz
%35
25.315,07 TL
Odea
Oksijen Hesap
Faiz
%42
24.736,80 TL
Ziraat Dinamik
Dinamik Kazandıran Hesap
Faiz
%44
21.816,10 TL
Ziraat Katılım
Anında Günlük Hesap
Kar payı
%36
21.179,01 TL
Aynı Oran, Farklı Getiriler

Listede aynı oranla görünen ürünlerin net kazançları da birbirinden ayrılıyor. Hesap türü, kampanya koşulu, bakiye aralığı ve ürünün hesaplama yöntemi, 32 günlük sonuçta fark oluşturabiliyor.

Yüksek Faiz Her Zaman Çok Kazandırmıyor

ORANI YÜKSEK OLAN HER ZAMAN EN ÇOK KAZANDIRMIYOR

Yeni tabloda en yüksek oran ile en yüksek net kazanç aynı üründe bulunmuyor. Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap yüzde 44,50 ile en yüksek faiz oranını sunarken 1 milyon TL için hesaplanan net kazanç 29.423,86 TL'de kalıyor.

Hayat Finans Avantajlı Hesap'ta ise yüzde 41,08 kar payı oranıyla hesaplanan net kazanç 29.712,66 TL'ye ulaşıyor. Böylece daha düşük görünen yıllık oran, karşılaştırmadaki en yüksek net tutarı sağlıyor.

Yüzde 44 oranındaki ürünlerde de benzer fark görülüyor. ING Turuncu Hesap ve Anadolubank Renkli Hesap için net kazanç 27.472,13 TL olarak hesaplanırken Fibabanka Kiraz Hesap'ta bu tutar 26.664,12 TL'ye düşüyor. Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap'ta ise aynı oranla net kazanç 21.816,10 TL seviyesinde kalıyor.

Yüzde 44 Oranlı Ürünlerde Büyük Fark
YÜZDE 44 ORANLI ÜRÜNLERDE FARK
Ürün
Oran
Net kazanç
ING Turuncu Hesap
%44
27.472,13 TL
Fibabanka Kiraz Hesap
%44
26.664,12 TL
Ziraat Dinamik Kazandıran Hesap
%44
21.816,10 TL
Kampanya Koşulları Getiriyi Etkiliyor

KAMPANYA VE HESAP KOŞULLARI RAKAMLARI DEĞİŞTİRİYOR

Veri paketinde yer alan kampanya ayrıntıları, bazı oranların her müşteri için aynı şekilde uygulanmadığını gösteriyor. Hoş geldin süresi, yeni müşteri şartı, bakiye aralığı ve hesap açılış kanalı net getirinin hesaplanmasında önem taşıyor.

Hoş Geldin Faizleri ve Bakiye Sınırları
HOŞ GELDİN

Türk Ticaret Bankası Salkım Hesap için yüzde 44,50 oranı 90 gün ve 10.000 TL-10 milyon TL bakiye aralığıyla listeleniyor.

ING Turuncu Hesap yüzde 44 oranı, ING Mobil'den yeni müşteri olanlara 90 gün sunuyor.

BAKİYE SINIRI

Alternatif Bank VOV Hesap için 1 milyon TL hesabında yüzde 43 oranı kullanılırken, yüzde 44 hoş geldin oranı 20.000 TL-500.000 TL aralığına bağlanıyor.

getirfinans Vadeli Hesap yüzde 38 oranı 500.000 TL-9.999.999 TL aralığı ve 32 gün koşuluyla listeleniyor.

ÜRÜN ŞARTI

TEB Marifetli Hesap için Marifetli Kart ve ayda 30.000 TL üzeri harcama ek faiz koşulu olarak yer alıyor.

Odea Oksijen Hesap kampanyası ilk 10 günde açılan hesaplarda 7.500 TL alt limitini aşan tutarlara uygulanıyor.

Hayat Finans ve DenizBank’tan Özel Koşullar

Hayat Finans Avantajlı Hesap'ta 32 günlük hesaplama için yüzde 41,08'lik Altın derece kar payı oranı ve 99/1 kar paylaşım oranı kullanılıyor. DenizBank E-Mevduat kampanyası ise son bir aydır açık vadeli hesabı bulunmayan ve son 45 gün içinde kampanyadan yararlanmayan müşteriler için listeleniyor.

Akbank ve İş Bankası’ndan Yeni Müşteri Kampanyaları

Akbank Serbest Plus Hesap'ta günlük hoş geldin faizi bulunuyor. İş Bankası'ndaki kampanya internet şubesi, İşCep ve Bankamatik üzerinden yeni hesap açan müşterilere yönelik uygulanırken, ON Dijital ON Plus oranı 5 milyon TL'ye kadar olan bakiyeler için geçerli oluyor.

Faiz Kararı Öncesi Oranlar Takipte

22 EKİM'DEKİ FAİZ KARARI ÖNCESİ ORANLAR TAKİPTE

Mevduat oranları, bankaların kampanyaları ve hesap koşulları dönem içinde değişebiliyor. Bu nedenle 1 milyon TL ve 32 günlük hesaplama dönemi üzerinden hazırlanan karşılaştırma, ürünlerin listelenen şartları çerçevesindeki net sonuçlarını gösteriyor.

22 Ekim'deki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bankaların mevduat hesaplarındaki oran ve kampanya değişiklikleri izlenmeye devam ediyor. Hesap açmadan önce faiz ya da kar payı oranının hangi bakiye aralığı için geçerli olduğu, kampanyanın süresi, yeni müşteri şartı ve faiz işletilmeyen tutar birlikte kontrol edilmeli.

Oranlar ve kampanya koşulları ürünlere göre değişebileceği için hesap açılışı öncesinde ilgili şartların birlikte kontrol edilmesi gerekiyor. Haberde yer alan görseller temsilidir ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi