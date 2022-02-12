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Haberler Ekonomi Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

Kur korumalı TL mevduat hesaplarının döneme girmesinin sonrasında bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında da yeni oranlar sunulmaya başlamıştı. Bankacılık sektörüne dair TCMB ve BDDK'dan gelen yeni düzenlemeler ve kararlar sonrasında ise mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi görüldü. Vatandaşların kur korumalı sisteme ilgisinin artmasının sonrasında geçen aylarda yüzde 20'nin üstüne kadar çıkan mevduat faiz oranları, bankaların çoğu değişik ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri yardımıyla de vatandaşlara destek olmayı başarmıştır. İşte bankaların güncel 32 günlük mevduat faiz oranları ve üstünlükleri

takvim.com.tr
12.02.2022 11:05 - Son Güncelleme: 12.02.2022 11:05
Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

En Yüksek Mevduat Faiz Oranı Veren Bankalar

Bankaların güncel mevduat faiz civarlarına göre en yüksek 32 günlük mevduat faiz getirisi yayınlayan hesaplar belli oldu. Son haftalarda mevduat faiz oranlarında düşüş görülmesine karşın hala yüksek oranlarla destek gerçekleştiren bankalar, birikimlerini cazip oranlar üzerinden değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

TL vadeli mevduat hesaplarıyla durduğu yerde parasını biriktirmek isteyenlere gündüz vadesiz, gece vadeli özellikleriyle de çoğu bankacılık işleminin rahatlıkla yapılması sağlanıyor.

Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar
32 günlük en yüksel faiz vadeli mevduat hesaplarına sahip bankalar ve oranları:
ING Bank e – Mevduat Hesap Faizi: %20
HSBC Modern Hesap Faizi: %19,5
Odeabnak Oksijen Mevduat Hesap Faizi: %20
Fibabanka Kiraz Mevduat Hesap Faizi: %19,5
Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

• Alternatif Bank VOV Hesap Faizi: %20,5
• TEB Marifetli Hesap Mevduat Faizi: %19
• Anadolu Bank Renkli Hesap Mevduat Faizi: %21
• QNB Finansbank Vadeli Mevduat Hesap Faizi: %19

Piyasalar kapalıyken faiz şoku! Bankalar para ateşini yaktı! 32 günlük vadeli mevduat, kredi faizleri kaç TL? Aylık 6.996 TL faiz veriyorlar

ICBC Turkey Vadeli Mevduat Hesabı

ICBC Turkey günlük vadeli mevduat hesabı kapsamında TL amacıyla %18,75 faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip alternatifler sunulmaktadır. İlgili hesap kapsamında ilaveten döviz amacıyla de benzer yüksek oranlar işletilmektedir.

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