EYT kimleri kapsıyor, son dakika müjdesi ile bugün EYT çıkarsa kimler emekli olabilir? Yeni haber geldi! 8 Eylül 1999 tarihi önemli!

SGK Prim Borçlarını Yapılandırma Fırsatı!

Emekli olmak isteyenlere SGK prim borçlarından kurtaracak çözümler sunulmaya devam ediyor. Denizbank tarafından emekli olmak isteyenlere kredi seçeneklerinin sunulmasının ardından bu kapsamda yer alan birçok vatandaş emekli olma hakkı elde edecek.