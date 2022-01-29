Piyango gibi zengin edecek! Para muslukları açıldı! 45.000 TL'sini vadeli mevduata yatıran 32 ve 92 günde kaç para kazanacak?
Vatandaş zengin olacak paraya para demeyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı sistem kapsamında yılbaşından itibaren günlük ortalama 7 milyar lira giriş yapıldığı ve mevduat büyüklüğünün ise 209 milyar lirayı bulduğu açıklandı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin artmasının ardından bankaların diğer vadeli TL mevduat hesaplarında uyguladıkların yüksek hoş geldin faizleri ise dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce yüzde 20'nin üzerine çekilen vadeli mevduat hesapları için 32 günlük en yüksek mevduat faizi getirisini sunan bankalar ise merak edilmeye başladı. Birikimlerini en iyi oranlar ile değerlendirmek isteyenler için işte en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar
29.01.2022 08:35
- Son Güncelleme: 29.01.2022 08:40
Toplam Mevduat Büyüklüğü 209 Milyar Liraya Ulaştı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada kur korumalı vadeli mevduat sistemine ilişkin yeni veriler açıklandı. Mevduat büyüklüğünün 209 milyar lira seviyesine geldiğini ifade eden Oktay, yeni yıldan bu güne kadar günlük ortalama olarak 7 milyar lira giriş yapıldığının da altını çizdi.