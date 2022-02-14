Tedavi görmek isteyenler için hareke geçti! Sosyal Güvenlik Kurumu... Emeklilere ve dar gelirlilere bedava masrafları SGK karşılıyor!
Aldığı maaşın yanında ek gelirse sahip olmak isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Adalalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar bilirkişi başvurularının alınacağını duyurdu. Her yıl yapılan bilirkişi alımları bu yılda da devam ediyor. Binlerce kişi bilirkişi işini kaparak aylıklarının yanında belki de maaşlarının fazlasını kazanabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin 25 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Ayda en az 7 binin üzerinde getirisi var. İşte bilirkişilik hakkında detaylar...
Çalışanlar ve emekliler için ek gelir fırsatı! Başvurular başladı, şartları taşıyanlar işe alındıkları taktirde ayda 10 bini aşan maaş alabiliyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için alımlar için süreç başladı. İlk kez başvuru yapanlar başvurusu kabul edilirse 24 saat eğitime tabi tutuluyor. Kendisine verilen işi yapan bir kişinin kazanacağı para yılda 231 bin lira ayda ise 19 bin 250 liraya kadar varabiliyor. Üstelik bu ek iş çalışanların işini etkilemiyor, emekliler için de biçilmiş kaftan olarak görülüyor. İşte detaylar...
Emekli, dar gelirli ve hastaların kaplıca parası devlet tarafından ödeniyor. Gerekli şartları sağlayanların kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da SGK tarafından karşılanıyor. İşte tedavilerden ücretsiz olarak yararlanabilmenin yolları...
SAĞLIK RAPORU GEREKİYOR
Kaplıca tedavileri için resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastadan yeniden sağlık kurulu raporu alınması isteniyor.
YARARLANMAK İÇİN ARANAN KOŞULLAR
Sağlık kurulu raporu olmalı.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde, kaplıca tesisine müracaat edilmeli.
Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınıyor.
Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.
SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapıyor.