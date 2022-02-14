Tedavi görmek isteyenler için hareke geçti! Sosyal Güvenlik Kurumu... Emeklilere ve dar gelirlilere bedava masrafları SGK karşılıyor!

Çalışanlar ve emekliler için ek gelir fırsatı! Başvurular başladı, şartları taşıyanlar işe alındıkları taktirde ayda 10 bini aşan maaş alabiliyor. Adalet Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu yıl için alımlar için süreç başladı. İlk kez başvuru yapanlar başvurusu kabul edilirse 24 saat eğitime tabi tutuluyor. Kendisine verilen işi yapan bir kişinin kazanacağı para yılda 231 bin lira ayda ise 19 bin 250 liraya kadar varabiliyor. Üstelik bu ek iş çalışanların işini etkilemiyor, emekliler için de biçilmiş kaftan olarak görülüyor. İşte detaylar...