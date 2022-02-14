2. kez o paraları alabilirsiniz: Zamla birlikte en az 12 bin 976 TL hesaplara yatıyor! Emekli çalışanlara çifter çifter kazanç! 20 gün şartı...

Emeklileri ilgilendiren haber geldi. Türkiye'de emekli olan vatandaşlar maaş aldıktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için ikinci tazminat hakkı bulunuyor. İş Kanunu bağlamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. Buna göre, izinleri ve tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Yalnızca tek bir farklılık bulunuyor. Emekli çalışanlar rapor parası alamıyor. Öte yandan, kıdem tazminatının tavanı 2022 yılında 12 bin 976 liraya yükseldiğini belirtmekte fayda var. Peki, emekli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşte emekli çalışanların haklarına dair bilinmesi gerekenler...