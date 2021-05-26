Pimi ateşlendi adeta kanatlanacak! Makas atıp uçuş moduna geçiyor! İş, Deniz, Fiba, Ziraat kredi faiz oranları
Kredide ay sonu ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları, bankalara uğrayıp başvuru yapacak olanlar tarafından mercek altına alındı. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Güncel durum ise internet siteleri üzerinden rahatlıkla hesaplanabiliyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. Bu bağlamda merak edenler için yazımızda en uygun teklifi veren banka ve ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarını paylaşıyoruz.
Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları sık sık araştırılırken gözler bankaların sitelerindeki hesaplama araçlarına çevrildi. Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını yazımızda detaylı bir şekilde yer alıyor.
GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA
Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)
Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20