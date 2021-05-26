Vav TV İzle

Pimi ateşlendi adeta kanatlanacak! Makas atıp uçuş moduna geçiyor! İş, Deniz, Fiba, Ziraat kredi faiz oranları

Kredide ay sonu ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları, bankalara uğrayıp başvuru yapacak olanlar tarafından mercek altına alındı. Kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarını değiştiriyor. Güncel durum ise internet siteleri üzerinden rahatlıkla hesaplanabiliyor. Eğitimden evliliğe, beyaz eşyadan mobilyaya ihtiyaç kredisi faiz oranları araştırılırken aynı zamanda ev ya da araba alma düşüncesi olanlar taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını mercek altına aldı. Ev alımları için Vakıfbank'ta konut kredisi faiz oranı 1.32 olarak görülüyor. Bu bağlamda merak edenler için yazımızda en uygun teklifi veren banka ve ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranlarını paylaşıyoruz.

26.05.2021 07:16 - Son Güncelleme: 26.05.2021 07:31
Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları

Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları sık sık araştırılırken gözler bankaların sitelerindeki hesaplama araçlarına çevrildi. Bankaların mayıs sonu taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarında değişiklik görülüyor. Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ya da ev-araba almak üzere bankaların kredi faiz oranlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Bu doğrultuda da bankalar en uygun fırsat ve kampanyalarını internet sitelerini aracılığıyla müşterilerine duyuruyor. En uygun teklifi değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise kendisine uyan en makul fırsatı değerlendirmek adına son fırsatları merak ediyor. Bankaların son teklif ve kampanyalarını yazımızda detaylı bir şekilde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: 2,33
Taşıt kredisi: 1,74
Mortgage ev kredisi: %1.58

Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1.84'den başlıyor.
Taşıt kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

Adeta kanatlandı makas atacak! Fitili ateşlendi uçuş moduna geçiyor! Akbank, Fiba, Halk, Garanti kredi faiz oranları

GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)

Toplam Maliyet (TL)

15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20