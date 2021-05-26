Annelere erken emeklilik fırsatı! Borçlanma ve staj avantajı ile 6 yıl daha erken emekli olmanız mümkün! İşte şartlar…
Gündemde yoğun ilgi gören konulardan biri annelere erken emeklilik fırsatı oluyor. Devlet çalışan annelerin daha erken emekli olması için destekler vermeye devam ederken ev hanımları da bu haktan yararlanabiliyor. 6 yıl daha erken emekli olmanız mümkün peki bunun için şartlar neler? Doğum borçlanması, staj avantajı gibi daha pek çok durumdan dolayı kadınlar erken emekli olabilme fırsatını elde ediyor. SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur'u ve Emekli Sandığı hepsini kapsayan konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Gündemde yoğun ilgi gören konulardan biri annelere erken emeklilik fırsatı oluyor. Devlet çalışan annelerin daha erken emekli olması için destekler vermeye devam ederken ev hanımları da bu haktan yararlanabiliyor. 6 yıl daha erken emekli olmanız mümkün peki bunun için şartlar neler? Doğum borçlanması, staj avantajı gibi daha pek çok durumdan dolayı kadınlar erken emekli olabilme fırsatını elde ediyor. SSK, Bağ Kur, Tarım SSK, Tarım Bağ Kur'u ve Emekli Sandığı hepsini kapsayan konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Herkesin hayali emeklilikte alacakları maaş ile rahat bir hayat yaşamaktır ve buna hızlıca kavuşmak isteyenler için bazı fırsatlar vardır. Özellikle kadınlar borçlanma ve daha pek çok seçenek ile daha erken emekli olabiliyor hatta bunu 6 yıl öne çekebiliyor. Ev hanımlar da çalışmasa ile emeklilik fırsatını elde edebiliyor. Peki kadınlarda erken emeklilik için şartlar neler, hangi noktalar dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…
EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA
Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.