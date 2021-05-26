Annelere erken emeklilik fırsatı! Borçlanma ve staj avantajı ile 6 yıl daha erken emekli olmanız mümkün! İşte şartlar…

Herkesin hayali emeklilikte alacakları maaş ile rahat bir hayat yaşamaktır ve buna hızlıca kavuşmak isteyenler için bazı fırsatlar vardır. Özellikle kadınlar borçlanma ve daha pek çok seçenek ile daha erken emekli olabiliyor hatta bunu 6 yıl öne çekebiliyor. Ev hanımlar da çalışmasa ile emeklilik fırsatını elde edebiliyor. Peki kadınlarda erken emeklilik için şartlar neler, hangi noktalar dikkat etmek gerekiyor? İşte ayrıntılar…