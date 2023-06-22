Piknik yapmak isteyenlere müjde! 15 katalog ile A101 aktüel ürünleri! Fiyatlar tek tek düştü! Mangal 139 TL, piknik çantası 129 TL, termos 299 TL...

A101 22 Haziran'dan itibaren mangal, termos, piknik çantası, mangal teli satışına başlayacak. Bu hafta A101 marketlerinde özellikle piknik için tüm ihtiyaçlar yer alıyor. Fiyatlar tek tek düştü. 15 katalog yayımlayan A101 marketleri 'Aldın Aldın' sloganı ile yüzlerce üründe indirim başlattı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101 22 Haziran itibariyle geçerli indirimli ürünleri!