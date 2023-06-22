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Haberler Ekonomi 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

Ülkemizde meslek liselerinde okuyan gençler ve üniversite öğrencileri için staj yapma fırsatı, iş hayatına ilk adımı atmaları ve mesleki deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Ancak staj dönemlerinde gündeme gelen konulardan biri de stajyer ücretleri ve asgari ücret seviyesidir. Bu konuyla ilgili olarak bazı gelişmeler yaşanması bekleniyor. Stajyer ücretleri, genellikle staj yapan kurumun büyüklüğü, sektörü ve çalışma süresine bağlı olarak belirlenir. Şu an için stajyerlere ödenen ücretlerde genel bir standart bulunmamaktadır. Bu durum, stajyerler arasında farklılıklara neden olur.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
22.06.2023 09:36 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:36
Lise, üniversite öğrencisine müjde geldi! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

Gençlerin staj ücreti asgari ücretle birlikte artıyor. Hem kamuda hem özel sektörde tutarlar değişiyor. Kamuda staj yapanların ödemesi 11 bin 402 liraya çıkarken, kurumlara ödenek desteği de veriliyor...

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Lise, üniversite öğrencisine müjde geldi! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

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Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödeniyor.

Lise, üniversite öğrencisine müjde geldi! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

20 ve üzerinde personel çalıştıran net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.

Lise, üniversite öğrencisine müjde geldi! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı ücret verilemiyor.

Lise, üniversite öğrencisine müjde geldi! 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

Bu ücretlerde bir üst sınır bulunmuyor. İşverenler bu oranlardan az ödeme yapamıyor ama isterse daha fazlasını ödeyebiliyor.

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