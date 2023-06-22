1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak! %30 üzerinde... STAJ YAPANA 11.402 TL NET MAAŞ!

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Ülkemizde meslek liselerinde okuyan gençler ve üniversite öğrencileri için staj yapma fırsatı, iş hayatına ilk adımı atmaları ve mesleki deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Ancak staj dönemlerinde gündeme gelen konulardan biri de stajyer ücretleri ve asgari ücret seviyesidir. Bu konuyla ilgili olarak bazı gelişmeler yaşanması bekleniyor. Stajyer ücretleri, genellikle staj yapan kurumun büyüklüğü, sektörü ve çalışma süresine bağlı olarak belirlenir. Şu an için stajyerlere ödenen ücretlerde genel bir standart bulunmamaktadır. Bu durum, stajyerler arasında farklılıklara neden olur.
22.06.2023 09:36 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:36