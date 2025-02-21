Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi

Emeklilik sonrası çalışmayla ilgili sorular bugünlerde gündeme oturdu. Bunun nedeni ise son dönemde yayılan 'çalışan emeklilerin aylıkları kesiliyor' şeklindeki söylentiler...
Oysa işin aslı çok farklı. Yapılan yeni bir düzenleme yok. 17 yıl önce yürürlüğe girmiş yasaya göre, ilk kez Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar emekliyken çalışırsa iki maaştan birini alabilecek. Bunun gerçekleşmesi için prim şartı en erken 2028 yılını bulacak, yaşa göre 2051'e kadar uzanacak.
EMEKLİLER ÇALIŞABİLİR Mİ?
Emekliler isterlerse bir hizmet akdine bağlı olarak, isterlerse kendi nam ve hesaplarına, isterlerse kamuda çalışabiliyor. Hizmet akdiyle çalışanlarda Sosyal Güvenlik Destek Primi'ni (SGDP) işveren ödüyor. Bağ- Kur kapsamında kendi işini yapan emeklilerden ise SGDP kesilmiyor.
EMEKLİ ÇALIŞAN KAÇ AYLIK ALABİLİYOR?
Emekli olduktan sonra herhangi bir işyerinde SGDP ile çalışanların emekli maaşları kesilmiyor, işyerinden ücret, SGK'dan emekli aylığı imkanı oluyor. Sadece emekli olduktan sonra memur olunursa aylık kesiliyor, ancak memuriyetin sona ermesiyle tekrar güncellenerek bağlanıyor.
EMEKLİYE EŞTEN MAAŞ VAR MI?
Eşi vefat eden birisi erkek ya da kadın olduğuna bakılmaksızın ölüm aylığı (dul aylığı) alıyor. Kendisi çalışıyorsa ya da emekli olmuşsa bu ödeme kesilmiyor. Sadece oranlar yüzde 75'ten 50'ye düşüyor. Evlenmemek yetiyor.
KİMLER 3 AYLIK ALABİLİR?
Eşinden ölüm aylığı alan birisi emekli olursa her iki aylığı da alıyor. Bu kişi aynı zamanda bir işyerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığı, hem kendi emekli aylığını, hem de işyerindeki ücretini alabiliyor.
KADINLAR NASIL ÇİFT AYLIK ALIR?
Kocası vefat eden bir kadın çalışıyorsa hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alabiliyor. Dul kadın emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalan maaşı alabiliyor. Yani çift maaş imkanı oluyor. Kız çocuk eğer çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.
Eğer çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor. Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, yetim kız çocuğu, ölen anne ve babasından iki maaş alabiliyor. Yüksek olanın tamamını, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.
EMEKLİ AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?
Şu anda emekli olup çalışanların emekli aylıklarının kesilmesi söz konusu değil. Tüm emekli çalışanlar çift, hatta üç maaş almaya devam edebilecek. Çalışan emeklilerin aylıklarının kesileceği ile ilgili yeni bir düzenleme yok. 17 yıl önce yürürlüğe girmiş 5510 sayılı Kanun'da bu konuda bir düzenleme bulunuyor. Buna göre 2008 yılı sonrasında sigortalı olanlar ileride emekli olduklarında çalışırlarsa aylıkları kesilecek. Yani, Ekim 2008'den sonra sigortalı olmuş, ileride emekli olduğunda çalışmaya devam edenler için geçerli.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlarda emeklilik için 7200 gün (20 yıl) primin tamamlanması gerekiyor. Yaş ise erkeklerde 61, kadınlarda 58'den başlıyor. Ekim 2028'de 18 yaşında sigortalı olup hiç ara vermeden çalışan birisi için prim şartı 2028 yılında dolacak. Yaş şartı ise erkekler için 2051, kadınlar için 2048'de tamamlanacak. Ancak 41 yaşında bir erkek, 39 yaşında bir kadın 2008 Ekim'de sigortalı olmuşsa şartları 2028'de tamamlayabilecek. Dolayısıyla henüz bu şartlarda emekli olmuş birisi yok. Uygulama da yok.