Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi

KİMLER 3 AYLIK ALABİLİR?

Eşinden ölüm aylığı alan birisi emekli olursa her iki aylığı da alıyor. Bu kişi aynı zamanda bir işyerinde çalışırsa hem eşinden ölüm aylığı, hem kendi emekli aylığını, hem de işyerindeki ücretini alabiliyor.

KADINLAR NASIL ÇİFT AYLIK ALIR?

Kocası vefat eden bir kadın çalışıyorsa hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alabiliyor. Dul kadın emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalan maaşı alabiliyor. Yani çift maaş imkanı oluyor. Kız çocuk eğer çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.

Eğer çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor. Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, yetim kız çocuğu, ölen anne ve babasından iki maaş alabiliyor. Yüksek olanın tamamını, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.

EMEKLİ AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?

Şu anda emekli olup çalışanların emekli aylıklarının kesilmesi söz konusu değil. Tüm emekli çalışanlar çift, hatta üç maaş almaya devam edebilecek. Çalışan emeklilerin aylıklarının kesileceği ile ilgili yeni bir düzenleme yok. 17 yıl önce yürürlüğe girmiş 5510 sayılı Kanun'da bu konuda bir düzenleme bulunuyor. Buna göre 2008 yılı sonrasında sigortalı olanlar ileride emekli olduklarında çalışırlarsa aylıkları kesilecek. Yani, Ekim 2008'den sonra sigortalı olmuş, ileride emekli olduğunda çalışmaya devam edenler için geçerli.