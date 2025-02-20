BES iptali nasıl olur? 2025 Bireysel emeklilik zorunlu ve otomatik (BES) iptali nereden yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin aktif çalışma hayatları boyunca birikim yaparak emeklilik dönemlerinde ek gelir elde etmelerini amaçlayan bir sistemdir. Katılım isteğe bağlı olup, 18 yaşını doldurmuş herkes sisteme dahil olabilir. Peki bireysel emeklilik zorunlu ve otomatik (BES) iptali nereden yapılır? İşte konuya dair merak edilenler…

BES İPTALİ NASIL OLUR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin çalışma hayatlarında biriktirdikleri tasarrufları yatırıma dönüştürerek emeklilik dönemlerinde ek gelir sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sistemdir.

Devlet, sisteme katılan bireylere %25 oranında katkı sunar. Ancak katılımcılar istedikleri zaman BES'ten çıkabilirler. İptal işlemi için, başvurulan sigorta şirketi ya da banka ile iletişime geçmek gerekir. Farklı sigorta şirketlerinin ve bankaların kendine özgü iptal prosedürleri bulunmaktadır. Bu işlem telefonla SMS ile ya da müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilir.