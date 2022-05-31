Philip Morris JTİ BAT sigara zamlı fiyat listesi! 31 Mayıs sigaraya gelen zam listesi! Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Parliament...
Haziran için geri sayım devam ederken sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Tiryakiler hangi sigara markasına ne kadar zam geleceğini öğrenmek istiyor. JTI, BAT ve Philip Morris firmaları tarafından henüz zamma dair açıklama gelmezken sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddialar dolaşmaya başladı. Peki, 31 Mayıs sigaraya gelen zam listesi! 6 TL zam gelecek mi? Philip Morris JTİ BAT sigara zamlı fiyat listesi! Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Parliament...
31.05.2022 08:53 - Son Güncelleme: 31.05.2022 08:54
Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Sigarada ÖTV zammı ile vergi oranı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkınca güncel rakamlar araştırmaların nişanı oldu. Peki, Sigaraya 6 TL zam gelecek mi? Philip Morris JTİ BAT sigara zamlı fiyat listesi ne oldu? Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Parliament...