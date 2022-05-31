Philip Morris JTİ BAT sigara zamlı fiyat listesi! 31 Mayıs sigaraya gelen zam listesi! Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Parliament...

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Sigarada ÖTV zammı ile vergi oranı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkınca güncel rakamlar araştırmaların nişanı oldu. Peki, Sigaraya 6 TL zam gelecek mi? Philip Morris JTİ BAT sigara zamlı fiyat listesi ne oldu? Hangi sigaraya zam geldi? Camel, Kent, LM, Winston, Parliament...