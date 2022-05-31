Kapılar gittikçe aralanıyor! Asgari ücret zammı için konuşulan rakam 5.997 TL! Enflasyon farkı kalibresi: Temmuz'da %5...
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Soruları sık sık gündeme gelir oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan, 'Asgari ücret 6 bin liraya çıkacak' iddiası bu araştırmaları iyice tetiklemiş oldu. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer vermişti. Yaşanan gelişmeler ve enflasyonla birlikte zam konusunda yeniden umut doğdu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Soruları sık sık gündeme gelir oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan, 'Asgari ücret 6 bin liraya çıkacak' iddiası bu araştırmaları iyice tetiklemiş oldu. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer vermişti. Yaşanan gelişmeler ve enflasyonla birlikte zam konusunda yeniden umut doğdu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Ay bazında açıklanan enflasyon oranları ardından temmuz zammı gündeme gelmişti. Bir süredir konuşulan konuyla ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeşil ışık gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destekleyici açıklamalar duyuldu. İşte asgari ücret zammı son durum…
ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMINA YEŞİL IŞIK!
Rekor zammın ardından tartışılan temmuz zammının değerlendirildiği Ömer Çelik tarafından açıklandı
Bakan Bilgin'in "gündemimizde yok" demesine karşılık vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz zammına yeşil ışık yakmıştı. Konuyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması geldi…
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer verdi.