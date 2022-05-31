Kapılar gittikçe aralanıyor! Asgari ücret zammı için konuşulan rakam 5.997 TL! Enflasyon farkı kalibresi: Temmuz'da %5...

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? Soruları sık sık gündeme gelir oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan, 'Asgari ücret 6 bin liraya çıkacak' iddiası bu araştırmaları iyice tetiklemiş oldu. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir." ifadelerine yer vermişti. Yaşanan gelişmeler ve enflasyonla birlikte zam konusunda yeniden umut doğdu. İşte konu hakkında son gelişmeler...