Ay sonuna kadar başvuran herkese 750 TL’lik ek ödeme hizmeti sunulacak! Biraz önce açıklandı! 3 yılda bir gelen ek ödeme fırsatı!

3 senede bir SGK ile imzaladıkları emekli maaş ödemeleri protokolü kapsamında emekli promosyonu kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni devreye ait olan güncel kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının kendi bünyelerinde fakat ortak içerik ile sunmuş oldukları promosyon hizmetlerine dair haberin devamı